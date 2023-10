IHS-Chef: Debatte über Pensionsreform notwendig

Bonin, deutscher Wirtschaftswissenschafter und seit heurigem Juli Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien, zeigte sich in der ORF-Pressestunde überrascht, dass angesichts des Ausgabendrucks durch das „generöse Pensionssystem“ relativ wenig darüber diskutiert werde.

Geht es nach Bonin muss „perspektivisch“ ein Antrittsalter von 67 Jahren in Betracht gezogen werden. Wenn man langfristig denke, „dann haben wir einen Konsolidierungsbedarf im Bereich der Pensionsversicherung“, sagte der IHS-Chef. "Das wird nicht leichter zu finanzieren, wenn die Gesellschaft älter wird", gab Bonin zu bedenken: "Wir werden über eine Pensionsreform nachdenken müssen."

Video: Bonin über Pensionsystem

Durch die demografische Entwicklung steige jener Teil, den der Staat zu den Pensionen zuschießen müsse. „Wir werden über eine Pensionsreform nachdenken müssen“, so Bonin Die sukzessive Erhöhung des Frauenpensionsalters in Österreich auf 65 Jahre bis zum Jahr 2033 erfolgt laut Bonin „relativ spät“. Abgesehen davon stelle sich die Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, überhaupt bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu arbeiten. Auch darüber werde zu wenig diskutiert, findet der IHS-Chef.

„Keine Strategie“

Scharfe Kritik an der heimischen Pensionspolitik hatte am Freitag, wie berichtet, auch der Rechnungshof in einem aktuellen Prüfbericht geübt.

Was das Budget für das kommende Jahr betrifft bzw. die Details, die im Vorfeld der Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner (VP) kommenden Mittwoch bekannt geworden sind, sagt Bonin, dass einige Dinge davon "investiven Charakter" haben. Etwa von der für die Wissenschaft angekündigten Mittelerhöhung erwartet er sich Investitionen in Schlüsseltechnologien, die langfristig Wachstumspotenzial hätten. Auch deuteten sich Förderungen für energetische Gebäudesanierung an. Dies sei "sinnvoll", schlage man damit doch "zwei Fliegen mit einer Klappe", erklärte der IHS-Chef. Zum einen stabilisiere man damit die Bauwirtschaft, andererseits leiste man damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung.

