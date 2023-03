"Ich würde mich sicher nicht verpflichten lassen!"

Auf heftigen Widerstand stößt Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) mit seinem Vorschlag, eine Berufspflicht für Absolventen des Medizinstudiums einzuführen. So könne man den massiven Mangel an Kassenarzt-Stellen eindämmen. Jene, die das Studium in Österreich abschließen, sollten „der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, was sie kostenlos in Anspruch genommen haben“, hatte Nehammer in seiner "Rede zur Zukunft der Nation" festgehalten.

Im grünen Sozial- und Gesundheitsministerium will man davon nichts wissen: "Eine Verpflichtung löst nach unserer Einschätzung diese Probleme nicht", erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): "Nur wenn Menschen ihren Beruf freiwillig und mit Freude ergreifen, werden sie ihn auch langfristig ausüben. Nur das bringt eine dauerhafte Entlastung für das bestehende Personal, das schon seit langer Zeit an seiner Belastungsgrenze arbeitet. Wenn Ärzte nach Ablaufen einer Verpflichtung Österreich verlassen, ist das Problem nicht gelöst, sondern nur zeitlich verschoben."

Ähnlich hatte sich zuvor schon Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner geäußert.

Man setzte stattdessen auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Medizinern und den Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen, ihre Zahl soll bis 2025 verdreifacht werden.

"Zwangsverpflichtung"

Von der Ärztekammer hatte den Vorschlag bereits vergangene Woche kritisiert. Man lehne „Zwangsverpflichtungen in jeder Form ab“, sagte Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer.

Skeptisch ist auch Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser: „Ich würde mich als Junger sicher nicht verpflichten lassen.“ Man könne zwar über alle Idee, den Beruf zu attraktivieren, nachdenken und diskutieren, aber eine Pflicht werde „nichts bringen“, ist Niedermoser überzeugt.

Rechtlich möglich

Europarechtlich wäre eine österreichweite Berufspflicht möglich, sagt EU-Rechtsexperte Walter Obwexer von der Uni Innsbruck im OÖN-Gespräch. Die „Beschränkung der Grundfreiheit“ sei erlaubt, wenn Österreich einen glaubhaften Nachweis erbringen könne, „dass es wirklich einen Ärztemangel gibt“. Das sei bei den aktuellen Ärztezahlen auch der Fall.

„In dem Moment, in dem kein Mangel mehr besteht, kann man die Verpflichtung klarerweise aber nicht weiter verschreiben", stellt Obwexer fest.

"Keine Denkverbote"

Man arbeite an einem großen Ziel, hält Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) gestern fest: Dass Menschen in unserem Bundesland gut und gesund leben können." "Wie dies erreicht werden kann, dafür darf es keine Denkverbote geben", begrüßt sie den Vorstoß des Bundeskanzlers. Und fügt hinzu, dass es auch eine Priorisierung nach Fächern brauche, denn es "fehlen viele Kinderärzte und Kinder- und Jugendpsychiater". Es werde aber noch weitere Maßnahmen brauchen.

