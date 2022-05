"Ich werde keine Ruhe geben": Van der Bellen will Bundespräsident bleiben

Kurz nach 16 Uhr beendete Alexander Van der Bellen gestern die Spekulationen: Per Video verkündete er seine Wiederkandidatur als Bundespräsident und bestätigte damit, was Beobachter längst erwartet hatten.

Heute Vormittag folgt ein erster offizieller Medientermin als unabhängiger Kandidat: Um 10.30 Uhr präsentiert Van der Bellen die ersten Pläne für den Wahlkampf, den die Initiative "Gemeinsam für Van der Bellen" begleitet.

Das gestrige auf Social Media verbreitete Video lieferte einen Vorgeschmack: In dem zweiminütigen Clip zeigt sich Van der Bellen staatstragend und bürgernah, meist umringt von vielen Menschen, begleitet von seiner Ehefrau Doris Schmidauer und oftmals in der Natur.

Das Video in voller Länge:

Inhaltlich zieht er zunächst ein knappes Resümee über die vergangenen fünf Jahre in der Hofburg: "Man muss Überraschungen lieben. Kein Mensch kann einen vorbereiten auf das, was einen da erwartet", sprach er unter anderem Ibiza an. Dieser Skandal sei allerdings aufgrund neuer Krisen wie des Ukraine-Kriegs "fast schon vergessen", denn "wir leben in einer Übergangszeit und ich glaube zu wissen, dass es so herausfordernd bleiben wird. Nationalisten greifen nach der Macht, wo wir sie lassen", so Van der Bellen. Es werde "eine große Aufgabe sein, den Frieden, unsere Demokratie und Werte, den sozialen Zusammenhalt und unsere wunderschöne Natur zu bewahren". Er wolle, "wenn Sie einverstanden sind, das Meinige dazu beitragen, dass die nächsten Jahre gut werden für uns alle". Und er wolle "keine Ruhe geben, bis ich sicher bin, dass wir alle gemeinsam auf gutem Weg sind", verwies er zum Abschluss auf seine "Lebenserfahrung und Kraft".

ZIB 1: Hofburg-Wahl: Van der Bellen tritt wieder an

Die unabhängige Wahlplattform stellt Van der Bellen heute mit Stephan Götz-Bruha als Sprecher vor. Der war schon im Wahlkampf 2016 in Van der Bellens Social-Media-Team und zuletzt im Gesundheitsministerium bzw. Vizekanzleramt bei den Grünen tätig. Fix ist ein neuer Wahlkampfmanager: Zuletzt hatte Lothar Lockl diese Aufgabe über, seine Kür zum ORF-Stiftungsratsvorsitzenden macht ein Hofburg-Engagement aber unmöglich.

Van der Bellen folgt mit seinem neuerlichen Antritt einer Tradition in der Hofburg: Von den bisher acht direkt gewählten Bundespräsidenten verzichtete nur einer auf eine Wiederkandidatur, Kurt Waldheim. Nach der Debatte um seine NS-Vergangenheit im Wahlkampf 1986 verzichtete er 1992 auf ein Antreten. Der 1951 erste direkt gewählte Bundespräsident, Theodor Körner, verstarb im Amt.

Die restlichen fünf, die ein zweites Mal kandidierten, taten dies auch mit Erfolg und kamen somit auf eine zwölfjährige Amtszeit. Sollte Van der Bellen die Wahl für sich entscheiden, wäre er bei der neuerlichen Angelobung im Jänner 2023 mit 79 Jahren das älteste bisherige Staatsoberhaupt.

ZIB 1: Reaktionen auf die Van der Bellen-Kandidatur

Für einen neuerlichen Sieg spricht auch, dass SPÖ, ÖVP und Neos nun keinen Kandidaten aufstellen werden. Als einzige Parlamentspartei dürfte die FPÖ einen Herausforderer oder eine Herausforderin ins Rennen schicken. Ob es wieder der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer wird, der Van der Bellen 2016 unterlegen war (siehe Kasten), ist mehr als fraglich. Die oberösterreichische Abgeordnete Susanne Fürst gilt als potenzielle FP-Kandidatin.

Antreten kann jeder über 35-jährige Österreicher, der bis zum 37. Tag vor der Wahl 6000 Unterstützungserklärungen gesammelt und einen Kostenbeitrag von 3600 Euro bei der Wahlbehörde hinterlegt hat.

ZIB 1: Wie stehen die Chancen auf eine Wiederwahl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen - auch in Anbetracht seiner bisherigen Amtsführung? Chefredakteur Matthias Schrom analysiert.

Wahltermin ist noch offen

Der Wahltermin steht noch nicht fest: Dieser muss von der Bundesregierung im Ministerrat fixiert und vom Hauptausschuss des Nationalrats bestätigt werden.

Die Angelobung des Präsidenten durch die Bundesversammlung muss am 26. Jänner 2023 stattfinden. Bedenkt man, dass nach dem ersten Wahlgang eine Stichwahl nötig sein könnte, ist der spätest mögliche Termin Mitte November – kolportiert wird der 13. November. (jabü)

Wahlkrimi 2016