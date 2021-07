"Ich hoffe, dass wir zur Sachpolitik zurückkehren"

Dies habe auch die eine oder andere Uneinigkeit offengelegt, sagt die Bundesobfrau der Jungen ÖVP (JVP) aus Walding: "Ich hoffe, dass wir wieder zur Sachpolitik zurückkehren, denn ich bin überzeugt von Türkis-Grün." Man habe ein Regierungsprogramm, das es nun abzuarbeiten gelte: "Darin sind viele Punkte enthalten, die auch für das Comeback nach der Pandemie entscheidend sein werden."

Dichtes Netz an JVP-Kandidaten

Dass nun wieder Veranstaltungen möglich sind, sei erfreulich, so Plakolm. Die JVP Oberösterreich startet eine Sommertour unter dem Motto "Mission tomorrow" ("Mission morgen") und will sich dabei vor allem den Themen Ehrenamt, Umwelt und Arbeit widmen. Außerdem wolle man "niederschwellig" über politische Inhalte informieren und habe deshalb Comics gestaltet. Dies sei die übliche Sommertour der JVP, so Plakolm.

In den Landtagswahlkampf werde man sich aber natürlich auch einbringen. Immerhin habe man konkrete Ziele: mindestens ein JVP-Vertreter in jedem Gemeinderat (was man bisher mit 554 schon erreichte), 40 junge Bürgermeisterkandidaten und 32 JVP-Kandidaten für den Landtag.