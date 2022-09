"Ich habe nicht vor, das zur Dauerübung zu machen"

"Ah, so viele": SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner gab sich ob des großen Medieninteresses an ihrem gestrigen Hintergrundgespräch zur Energiekrise zwar erstaunt, es war aber durchaus erwartbar. Schließlich hatte sie gemeinsam mit ihrem Vorgänger an der Parteispitze, Christian Kern, zur Präsentation eines Konzepts gegen die steigenden Energiepreise geladen.