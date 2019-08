"In 33 Jahren als Politiker habe ich eines gelernt: Es gibt nichts Kostbareres als die eigenen Fehler", sagte Peter Pilz, Spitzenkandidat der Liste Jetzt, in der OÖN-Diskussionsreihe "60 Minuten mit den Spitzenkandidaten" am Mittwoch in den Linzer Promenaden Galerien. Dort stellte sich Pilz nach VP-Chef Sebastian Kurz als zweiter Spitzenpolitiker den Fragen von OÖN-Politikchef Wolfgang Braun und des Publikums.