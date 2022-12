"Ich gehe mir manchmal den Frust vom Leibe"

"Ich habe nicht geglaubt, dass es so weit kommt", sagt Bischof Manfred Scheuer über den russischen Krieg in der Ukraine. Am Ende eines teils bedrückenden Jahres spricht Scheuer im Weihnachtsinterview auch über das, was wieder Hoffnung nähren kann. OÖNachrichten: Wir haben wieder Krieg in Europa, am 24. Februar überfiel Russland die Ukraine: Geht ein "annus horribilis", ein schreckliches Jahr, zu Ende? Manfred Scheuer: Der Krieg in der Ukraine und all die anderen Kriege, die es in der Welt gibt,