"Ich gehe davon aus, dass die ÖVP das Limit eingehalten hat"

Zwei Wochen nach der Nationalratswahl steht VP-Chef Sebastian Kurz vor Sondierungen mit SPÖ, Grünen und Neos. Die am Donnerstag startenden Gespräche dienen nicht nur der inhaltlichen Kompromisssuche, sondern auch dazu, "um ein Gefühl für die handelnden Personen um die jeweiligen Parteichefs zu bekommen", sagt Kurz im OÖNachrichten-Gespräch.

Deshalb wird neben den Vieraugengesprächen künftig, wie berichtet, auch in Zwölferrunden sondiert. Dass Türkis-Grün die naheliegendste Variante ist, will Kurz so nicht sehen: "Es gibt nach der ersten Gesprächsrunde drei Parteien, die mir signalisiert haben, dass sie gerne in der Regierung mitarbeiten würden", die vertiefenden Gespräche sollten zeigen, "wie wir eine stabile, handlungsfähige Regierung bilden können".

Die FPÖ hat sich aus Kurz’ Sicht trotz Ibiza-Skandals und Spesencausa nicht als Regierungspartner disqualifiziert. Die Frage nach einer möglichen Fortsetzung der türkis-blauen Koalition stelle sich deshalb nicht, "weil die FPÖ von sich aus gesagt hat, dass sie den Weg der Opposition beschreitet", so Kurz.

Zu welchen inhaltlichen Kompromissen die ÖVP bereit ist, wollte er ebenso wenig beantworten wie die Frage, welche Ministerien für seine Partei unverzichtbar seien: "Aus meiner Sicht sind Sondierungs- und Koalitionsgespräche dann am erfolgreichsten, wenn miteinander gesprochen und nicht über die Medien verhandelt wird."

Parteifinanzen: Mehr Kontrolle

Noch keine Antwort hat Kurz auch auf die Frage, wie viel die ÖVP im Wahlkampf ausgegeben hat: Das "ist noch nicht endgültig abgerechnet, weil das ein riesiger Aufwand ist, alle Rechnungen von Bund, Ländern und Gemeinden durchzugehen". Die Obergrenze von sieben Millionen Euro sollte diesmal – 2017 hatte die ÖVP sie fast um das Doppelte überschritten – aber nicht gesprengt werden: "Davon gehe ich aus, weil das unser Ziel war", so Kurz dazu. Bekräftigt wird vom VP-Obmann das im Wahlkampf abgegebene Bekenntnis zu einer Reform der Parteienfinanzierung: "Wir wollen schärfere Kontrollen und Sanktionen bei den Parteifinanzen." Sollten die anderen Parteien im Parlament noch vor der Regierungsbildung einen Vorschlag vorlegen, "werden wir uns einer guten Lösung nicht verschließen", so Kurz. "Allerdings hat die Bildung einer handlungsfähigen Regierung Priorität". Bis diese tatsächlich steht, werde es aber noch "einige Monate" dauern.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at