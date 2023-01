"Ich bin total kreativ": Neos-Gründer Strolz kündigt in kuriosem Video Musikkarriere an

Der "kreative Ausbruch" soll in einer Tour im Spätherbst gipfeln, versprach der Ex-Politiker sichtlich angeregt darin. Worum es sich dabei genau handeln könnte, verriet er nicht.

Die meisten Lieder seien auf Englisch, so Strolz, der offenbar nicht nur mit einer nationalen, sondern gar weltweiten Karriere als Musiker spekuliert. Sein Versprechen: "We're gonna have a universal message there." An popkulturellen Vorbildern mangelt es dem NEOS-Gründer jedenfalls nicht, sind doch auch etwa die Beatles nach diversen Indien-Trips zu weiteren musikalischen Höhenflügen abgehoben.

