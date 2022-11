Warum Sie sich nicht "alle fünf Minuten darum kümmern" könne, "was die ÖVP schon wieder für ein Problem hat", und wieso die türkis-grüne Koalition aus ihrer Sicht dennoch gute Arbeit leistet, sagt Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer im OÖN-Interview. OÖNachrichten: Frau Maurer, halten auch Sie die Opposition dafür verantwortlich, dass die heimische Politik derzeit in so schlechtem Licht erscheint? Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) hat in seiner Rede im Nationalrat in diese Richtung formuliert.