OÖN: Ihr unmittelbarer Vorgänger Alexander Schallenberg war knapp zwei Monate im Bundeskanzleramt, Sebastian Kurz immerhin drei Jahre. Wie lange werden wir Sie hier sehen?

Karl Nehammer: Der ganze Prozess des Kanzler-Werdens ist in einem großen Vertrauensverhältnis mit dem Koalitionspartner erfolgt. Wir haben eine solide Mehrheit im Parlament. Und solange diese Mehrheit da ist, gibt es diese Regierung. Bisher sehe ich keine Anzeichen, dass es diese Mehrheit nicht mehr geben würde. Daher ja, es wird diese Koalition und diese Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode (2024, Anm.) geben. Die Grünen kennen mich. Ich glaube, sie schätzen mich, obwohl ich Innenminister war, weil sie immer gewusst haben, woran sie bei mir sind. Es gibt auch viele Kontinuitäten in diesen Brüchen. Ich habe mit den Grünen die schwierigsten Themen verhandelt und mit ihnen schwierige Phasen durchlebt. Jetzt haben wir gar nicht lange diskutieren müssen. Wir haben nur geschaut, wie wir den Übergang gut aufsetzen können.

Sie haben uns gezeigt, wie sehr die Räume, in denen wir hier sitzen, von den Symbolen der Republik geprägt sind. Welcher Bundeskanzler dieser Zweiten Republik ist Ihr Vorbild?

Leopold Figl (ÖVP-Bundeskanzler 1945-1953, Anm.). Er hat eine einzigartige Biografie. Er war 1945 in der Todeszelle eingesperrt. Die Russen waren schon nah. Da hat sich der Gefängnisdirektor gedacht, er macht für sich selber einen Deal, indem er Figl herauslässt und dann sagen kann, er hat etwas Gutes getan. Figl hat darauf bestanden, dass alle, die mit ihm einsaßen, freigelassen wurden. Diese Form des füreinander da Seins ist einzigartig. Später wurde Figl in der Partei am meisten dafür kritisiert, dass er so ein Verbinder war.

Ist auch Sebastian Kurz ein Vorbild?

Ich bin anders als Sebastian Kurz. Ich habe eine andere Biografie. Ich habe ein anderes Lebensalter. Ich habe andere Prägungen. Was uns aber verbindet, ist die Leidenschaft für die neue Volkspartei. Diese Partei ist - entgegen anderer Narrative - jedenfalls neu. Ich kenne Volkspartei von früher auch anders. Die neue Volkspartei, bei der ich jetzt Bundesparteiobmann sein darf und die maßgeblich von Sebastian Kurz geprägt wurde, ist tatsächlich wieder Volkspartei. Das ist sein Verdienst. Es gibt keinen Widerspruch zwischen verschiedenen Notwendigkeiten, zwischen denen der Wirtschaft, der kleinen Einkommen und der Pensionisten. Was uns auch verbindet, ist eine Kultur des Miteinander. Klubobmann, Bundeskanzler, Minister: Sie stehen füreinander ein und haben nicht in erster Linie die entsendende Teilorganisation oder ihr Bundesland im Kopf.

Eine auffällige Veränderung zu Kurz ist das Auftreten gegenüber der Opposition. Sie gehen auf diese zu. Sie laden Sie zu Gesprächen ein. Warum?

Jede Zeit braucht ihre politischen Antworten. Und unsere Zeit braucht den Dialog und die Versöhnung.

Das wäre aber auch vor drei oder sechs Monaten auf der Tagesordnung gestanden.

Sie haben mich gefragt, was ich mache. Ich sitze hier als Karl Nehammer und nicht als Bewerter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Wir brauchen den Dialog, auch weil wir einen politischen Player haben, der die Ängste und Sorgen derer, die sich noch nicht impfen haben lassen, ausnutzt und weiter polarisiert. Diese Gruppe teilt sich in radikale Impfgegner und jene, die Ängste oder Sorgen haben und einfach gehört werden wollen. Es geht nicht um ein Match zwischen Geimpften und Ungeimpften. Meine zentrale Aufgabe als Bundeskanzler ist es klarzustellen, dass wir eine Gesellschaft haben. Uns bedroht das Virus und nicht die Frage, ob wir geimpft sind oder nicht. Sich impfen zu lassen sollte keine parteipolitische Entscheidung sein.

Sie haben ohne den Namen zu nennen FPÖ-Chef Herbert Kickl angesprochen. Erwarten Sie, dass sich Kickl „zivilisiert“ und seinen Ton mäßigt?

Derzeit kann ich das nicht erkennen. Wir haben ganz konträre Standpunkte. Es trennt uns auch die Frage, wie man mit Stimmungen umgeht. Aber - und das ist uns beiden sehr wichtig - die Dialogbereitschaft muss weiter gelebt werden. Was ich nicht akzeptiere und wo ich klare Kante zeige, ist, wenn Menschen bewusst Unwahrheiten in die Welt setzen und zu falscher Medikation aufrufen.

Ist es ein Zeichen des Dialogs, wenn Kickl im Parlament so wettert, dass er vier Ordnungsrufe kassiert?

Wenn man den Dialog führt, kann man sich nicht aussuchen, wie der Gesprächspartner die Kommunikation anlegt. Das ich das in der Sache für unterirdisch halte, ist klar. Entscheidend ist, dass man nicht die Fähigkeit zu reden verliert. Wissend, dass sein Standpunkt aus meiner Sicht falsch ist. Wissend, dass er im Moment einen der wesentlichsten Grundsätze in der Politik vergisst, nämlich dass die Zunge schärfer ist als das Schwert. Es kann zu Gewalt führen, wenn man Zerrbilder von Menschen erzeugt. Bei den Demonstrationen ist oftmals Gewaltbereitschaft vorhanden. Vor allem will ich gegen den Irrglauben angehen, dass die Impfgegner die Kämpfer für die Freiheit wären. In Wahrheit machen sie das Gegenteil und tragen dazu bei, dass auch die Geimpften in den Lockdown müssen. Wir müssen durchbrechen, dass hier Freiheit gegen Freiheit ausgespielt wird.

Es wird vor Redaktionen protestiert, zuletzt ist ein Pflegeheim beschmiert worden. Droht durch die Demonstrationen und die Aktionen der Impfgegner ein Kontrollverlust, wenn die Eskalation weitergeht?

Wenn ich für eine Abrüstung der Sprache eintrete, dann auch in diesem Fall. Die Realität ist eine andere: Die Sicherheitsbehörden sind sehr gut vorbereitet. Und wir haben Polizisten, die gut ausgebildet sind. Aber ja. Wir müssen klarmachen, dass es Null Toleranz für Gewalt gibt. Wir müssen ein Problembewusstsein schaffen, gerade in dieser aufgeheizten Atmosphäre, in der Staatsverweigerer, Rechtsextreme und gewaltbereite Gruppen die Proteste unterwandern.

Im Februar soll die Impfpflicht folgen. Was tun Sie, damit diese Maßnahme nicht zu einer weiteren Radikalisierung führt?

Wir erleben gerade einen sehr streng kontrollierten Öffnungsprozess. Der Lockdown für Ungeimpfte gilt weiterhin, er ist eine der schärfsten Maßnahmen, die es gibt. Sie hat aber auch den Effekt, dass sich viele impfen lassen. Darüber hinaus ist alles willkommen, was die Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen. Der Bundespräsident hat die Hofburg geöffnet, die Verteidigungsministerin hat eine Hercules-Transportmaschine bereitgestellt, in der man sich impfen lassen konnte. Wir haben im Burgenland gesehen, dass die Impflotterien funktionieren. Ich sage Impfskeptikern folgendes: Geh zu deinem Hausarzt, dem vertraust du in so vielen Dingen und seit so vielen Jahren, er wird dir auch in diesem Fall sagen können, was gscheit ist. Und in dem Moment, in dem du dich impfen lässt, ist der Lockdown für dich vorbei.

Wie lang werden wir die Maßnahmen noch haben?

2G im öffentlichen Raum aus meiner Sicht so lange wie möglich. Aber der Lockdown für Ungeimpfte muss immer verhältnismäßig sein. Das wird alle zehn Tage überprüft.

Trauen Sie sich eine Aussage zu, wie lange uns die Pandemie noch beschäftigen wird?

Ich traue mich da gar keine Prognose abzugeben. Wir haben durch die Leistungen der Wissenschaft die Chance, dem Virus entgegenzutreten. Aber es wird bleiben. Die Öffnung, die wir jetzt machen, ist eine mit Sicherheitsgurt. Es gibt nur einen Weg, der unsere Freiheit erhält – das Impfen. Da müssen wir in der Kommunikation ganz präzise sein. Wir sind in keiner Hurra-Situation, aber die Menschen brauchen eine Atempause.

Wie hoch soll die Impfquote durch die Impfpflicht werden? Haben Sie sich einen konkreten Zielwert gesetzt?

Ich bin vorsichtig geworden. Die Expertinnen und Experten legen sich da auch nicht fest. Wir haben beim Impfen einen positiven Trend, wir müssen vermehrt Anreize setzen und weit über 80 Prozent kommen, damit wir eine Resilienz in der Gesellschaft herstellen. Hier kommt wieder die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht zum Tragen: Sie hat nur so lange eine Berechtigung, so lange nicht genügend Menschen geimpft sind.

Aber was heißt genügend?

Die Frage ist, was ist realistisch? Wenn wir 90 Prozent Durchimpfung schaffen, wäre das perfekt. Daher unser Motto: Motivieren, motivieren, motivieren.

Rechnen Sie mit der Notwendigkeit einer vierten oder fünften Impfung, die durch weitere Mutationen erzwungen wird?

Nicht nur die Politik lernt in dieser Pandemie dazu, auch die Fachleute tun es. Noch vor kurzem hieß es, bis zum dritten Stich haben wir neun oder sechs Monate Zeit, jetzt sind wir bei vier. Alles wird ständig an den Forschungsstand angepasst. Aber welche Variante auch immer daherkommt – Impfen ist der beste Weg, um sich zu schützen.

Noch zu einem anderen Thema: Die grüne Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat mit ihrer Entscheidung, wichtige Straßenbauprojekte wie den Lobautunnel zu stoppen, viele Interessensgruppen gegen sich aufgebracht. Schwarze und rote Landeshauptleute, die Industrie und der VP-Wirtschaftsbund sind auf Distanz zur Ministerin. Wie sehr belastet das die türkis-grüne Koalition?

Grundlage unseres Handelns ist das Regierungsprogramm. Die Infrastrukturministerin hat noch eine Entscheidung dazu getroffen, indem sie verschiedene Projekte evaluiert hat. Das ist Teil ihrer Ressortzuständigkeit. Es gibt zwar ein Gesetz für den Lobautunnel, doch die Finanzierung obliegt der Ministerin. Sie hat die Hoheit zu sagen, das finanziert sie oder eben nicht. Wenn sie meint, ein Projekt ist nicht mehr zeitgemäß, muss sie Alternativen auf den Tisch legen. Solche Lösungsvorschläge sind für die betroffenen Regionen ganz wichtig. Gewessler hat bei der Absage zugesagt, dass sie Alternativen liefern wird. Das ist jetzt ihre große Aufgabe und politische Verantwortung. Ich bin da vertrauensvoll.

Aber die Spannungen zwischen den beiden Regierungsparteien sind in dieser Frage unübersehbar.

Ja, die Verkehrspolitik ist für die ÖVP ein Spannungsfeld, so wie für die Grünen Asyl und Migration ein Spannungsfeld ist. In dem Bewusstsein, dass es Belastungen, aber auch Belastungsgrenzen gibt, funktioniert diese Koalition. Dabei ist die Volkspartei der Garant für Vernunft und Augenmaß.

Ist es schwieriger geworden, seit die Grünen Sebastian Kurz aus der Regierung gedrängt haben?

Natürlich war heftig, was da passiert ist. Solche Einschnitte führen dazu, dass das Vertrauen ein großes Thema ist. Wir sind gut dabei, das wieder aufzubauen. Zwischen Werner Kogler und mir besteht jedenfalls sehr großes Vertrauen, ebenso zwischen den Klubobleuten Sigi Maurer und August Wöginger. Das sind die tragfähigsten Säulen dieser Koalition.