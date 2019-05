Ibiza-Video: Strache klagt, Wiener Anwalt dementiert

Sechs Tage nach seinem Rücktritt als Vizekanzler und FP-Obmann hat Heinz-Christian Strache am Freitag gegen drei Personen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Um wen es sich handelt und auf welche Straftaten er sich bezieht, wollte Strache nicht erwähnen. Er sprach lediglich von "möglichen Mittätern" bei der Erstellung des Ibiza-Videos.

Der Ex-FP-Chef macht die "Veröffentlichung der Bruchstücke eines rechtswidrigen und geheim erstellten Videomitschnitts" für den "maximal denkbaren Schaden" verantwortlich. Wobei er "eine gewisse Mitschuld" seinerseits einräumte.

Im Zentrum der Spekulationen steht weiter ein Wiener Anwalt , der am 24. März 2017 das erste Treffen zwischen Johann Gudenus und der vermeintlichen Oligarchennichte in einem Innenstadtlokal eingefädelt habe, so die Aussage des Ex-FP-Klubobmanns. Im Video soll vier Monate später ein in München tätiger Detektiv und Bekannter von besagtem Anwalt den Partner der Russin dargestellt haben.

Nach einem Bericht der "Presse" soll der Advokat bereits im Wahlkampf 2017 der SPÖ Bildmaterial angeboten haben, das Strache und Gudenus beim Drogenkonsum zeigen soll. Was dort aber nicht angenommen worden sei.

Strache wies jede Behauptung, "die meine Person beim Konsum von Drogen und sexuellen Handlungen zeigen", als "absurd und schlicht diskreditierend" zurück.

Auch der von Gudenus als "Drahtzieher" ins Spiel gebrachte Anwalt, der von seinem Kollegen Richard Soyer vertreten wird, weist sämtliche Vorwürfe zurück. Sein Mandant stehe "aufgrund von Verschwiegenheitsverpflichtungen" für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. "In der Sache selbst teile ich mit, dass mein Mandant weder strafbare Handlungen gesetzt noch an solchen mitgewirkt hat", so Soyer auf Anfrage der OÖNachrichten.

