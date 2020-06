Ibiza-Video soll den Abgeordneten "schnellstmöglich" gezeigt werden

Sieben Minuten dauert der Zusammenschnitt des Ibiza-Videos, der bisher öffentlich bekannt ist. Doch die gesamte Aufzeichnung des skandalösen Abends umfasst 12 Stunden, 32 Minuten und 38 Sekunden.Das Video ist Anlass für den Untersuchungsausschuss, der dem Verdacht der Korruption und des Amtsmissbrauchs nachgeht.

Wann werden die Abgeordneten das Filmmaterial sehen? Warum ist es nicht längst verfügbar?

Darum ging es gestern bei den Auftritten von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Ausschuss. Ein Jahr hatte die Sonderermittlungskommission im Bundeskriminalamt ("Soko Tape") das Video gesucht. Ein Informant brachte sie auf die richtige Spur. Daher wissen die Ermittler seit 21. April 2020, was Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus 2017 mit der "Oligarchennichte Alyona Makarov" beredeten. Öffentlich bekannt wurde diese Tatsache aber erst am 27. Mai.

Mehrere Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben nun den Verdacht, dass hier Beweismittel zurückgehalten werden.

Nehammer rechtfertigte am Freitagvormittag bei seiner Befragung die lange Dauer der Auswertung damit, dass diese "komplex" sei. Etwa verwies er auf die "unterschiedliche Aufzeichnungsqualität", außerdem seien Personen zu sehen, die eine Fremdsprache (Russisch) sprechen.

Warum den Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" und des "Spiegel" binnen dreieinhalb Tagen die Transkription gelang, wollte Nehammer nicht beurteilen: "Ich verlasse mich auf die Angaben meiner Beamten."

Der ÖVP-Politiker betonte, nicht seine Ermittler würden das Verfahren führen, das sei die Staatsanwaltschaft Wien. Daher müsse die Staatsanwaltschaft das Okay für die Weitergabe geben. Er selbst sei rund zehn Tage vor der Information der Öffentlichkeit über den Ermittlungserfolg informiert worden. Dann habe er ein Gespräch mit Zadic geführt, ob man nicht gemeinsam die Fortschritte darstellen solle. Zadic habe er bei dieser Gelegenheit nicht über die Sicherstellung des Videos informiert – das wäre Sache der Staatsanwaltschaft gewesen.

