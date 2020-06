Ibiza-Video: Parteien uneinig über Angebot

H.’s Anwalt Johannes Eisenberg hatte in einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka angeboten, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss das Video zu übermitteln. Sobotka gab ein Rechtsgutachten beim Legislativdienst des Parlaments in Auftrag. Am Montag soll es vorliegen.

Von ÖVP-Seite hieß es gestern, Herkunft und Authentizität des Datenmaterials seien "völlig ungeklärt". Ähnlich äußerte sich die Grün-Abgeordnete Nina Tomaselli. Sie sieht in der Geschäftsordnung keine Grundlage für die Akten-Annahme abseits offizieller Stellen.

"Video-Versionen vergleichen"

Die FPÖ meinte, der Untersuchungsausschuss müsse Interesse haben, alles zu bekommen, was zur Klärung politischer Verantwortung zu bekommen sei. Scharf kritisieren die Blauen, dass laut Eisenberg weder die Soko Tape noch die Korruptionsstaatsanwaltschaft bisher versucht haben, über den Anwalt das Video zu erhalten.

Die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper verwies auf die Chance, mit der Annahme des Angebots die Video-Versionen zu vergleichen.

Zurückhaltender äußerte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie wollte sich am Rande eines Pressetermins nicht festlegen, ob das Parlament das Angebot Eisenbergs annehmen soll oder nicht. Nationalratspräsident Sobotka habe seine Zusage gegeben, das Video so rasch wie möglich zur Verfügung zu stellen, sagte sie. Für die Beweismittelerbringung sei der Vorsitzende zuständig: "Wir wollen das so rasch wie möglich, egal woher das Video kommt."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka

Ibiza-U-Ausschuss Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.