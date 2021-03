Ibiza-U-Ausschuss: SPÖ und NEOS verlängern und wollen noch einmal Kurz laden

Das erklärten SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer und sein Pendant auf pinker Seite, Stephanie Krisper. Noch einmal geladen werden sollen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP), auch Szene-Gastronom Martin Ho wollen die beiden im U-Ausschuss befragen. Die ÖVP kritisiert eine "Politshow".

"Blockade der ÖVP" schuld an Verlängerung

"Dass wir noch nicht fertig sind", liege an der Blockade durch die ÖVP, so Krisper. Diese versuche etwa mit "sinnlosen Ladungen" und der Verzögerung bei der Aktenlieferung die Arbeit des U-Ausschuss zu behindern. "Wir können aber nicht aufhören, wenn es für die ÖVP unangenehm wird." Im Laufe des U-Ausschusses habe sich nämlich der Fokus von der FPÖ in Richtung ÖVP verschoben. "Ja es war die FPÖ, die auf Ibiza war", so Krisper: Aber es habe sich gezeigt, dass die ÖVP mitten drin steckt und einiges zu verbergen habe, was sich nicht zuletzt an der Verhinderung durch die ÖVP auf der Ermittlungsebene zeige.

Der ehemalige FPÖ-Vizekanzler und -Chef Heinz Christian Strache sowie Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hätten auf Ibiza ein "Sittenbild" gezeigt, so Krainer: "Wie aber die Akten gekommen sind, waren wir sehr verwundert, dass die Verstrickungen der ÖVP mit der Novomatic viel dichter sind." Zum Teil sei das Verhältnis der ÖVP zum Glücksspielkonzern "freundschaftlich", zudem gebe es "diverse Geldflüsse zu ÖVP-nahen Vereinen" wie etwa zum Alois-Mock-Institut, bei dem Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender Sobotka präsidiert.

Krisper will Kurz unter anderem zum "ORF-Sideletter", der in Chatverläufen zwischen der türkis-blauen Führung Thema gewesen ist, befragen. Dass Kurz geschrieben habe, dieser könne jeden einzelnen von uns in Gefahr bringen, lege jedenfalls nahe, dass es sich dabei um nichts "Harmloses" gehandelt habe. Und Szene Gastronom Martin Ho soll geladen werden, weil er Gastgeber von diversen türkis-blauen Runden gewesen sei. "Wir wollen, dass er uns seine Wahrnehmungen schildert."