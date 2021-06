Ibiza-Skandal: Zadic wird im U-Ausschuss befragt

Zadic soll unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden.

Tags darauf wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht, am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant. Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist gegen Ende von Zeugenschwund geprägt.

Prominenteste Absage: Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hätte eigentlich am Donnerstag - nach Kurz - befragt werden sollen. Er hat sich nun wegen eines Bootsunglücks vor wenigen Tagen in Kroatien, in das er involviert war, entschuldigen lassen.