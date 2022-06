Ibiza: Prozess gegen Strache und Stieglitz

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft dem über das Ibiza-Video gestolperten Ex-Vizekanzler (FP) Bestechlichkeit vor.

Aus Chatnachrichten von Straches Handy geht hervor, dass der Steyrer Immobilien-Investor Siegfried Stieglitz schon 2017 beim damaligen Oppositionsführer wegen eines Aufsichtsratspostens in staatsnahen Unternehmen interveniert hat. Stieglitz soll dafür insgesamt 10.000 Euro an den FP-nahen Verein "Austria in Motion" gezahlt haben. 2018 soll Strache dafür eingefädelt haben, dass Stieglitz Asfinag-Aufsichtsrat wird. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Hofer als Zeuge

Die WKStA ermittelte auch gegen Norbert Hofer, den damaligen Infrastrukturminister. Der Verdacht erhärtete sich nicht. Das Verfahren gegen Hofer wurde, wie berichtet, eingestellt. Hofer soll am Freitag als Zeuge im Wiener Straflandesgericht auftreten. Wegen einer einmonatigen Sommerpause ist erst am 26. Juli mit einem Urteil zu rechnen.

Eine Verurteilung (15 Monate bedingt) wegen Bestechlichkeit bekämpft Strache bereits. Die WKStA warf Strache vor, einem befreundeten Privatklinik-Betreiber gegen eine Spende zur Aufnahme in den "Prikraf" (Privatkliniken-Finanzierungsfonds) verholfen zu haben.