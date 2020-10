Ibiza-Ausschuss: Spenderliste eines Klinikbetreibers

Walter Grubmüller, Eigentümer der Wiener Privatklinik Währing, berichtete als Zeuge von einem VP-nahen Lobbyisten, der ihm eine Liste mit Vereinen vorgelegt habe, an die er spenden solle, um seine Ziele leichter zu erreichen. Darauf sei das Alois-Mock-Institut (Präsident Sobotka) gestanden. Gezahlt habe er nicht.

Aus dem Prikraf-Fonds erhalten Privatspitäler Geld, wenn sie Leistungen für Pflichtversicherte erbringen. Dass die Währinger Klinik 2018 in den Fonds aufgenommen wurde, führen Opposition und Grüne auf eine 10.000-Euro-Spende Grubmüllers an die FPÖ zurück. Und auf einen Besuch von Heinz-Christian Strache in dessen Haus auf Korfu. Strache habe seinen Flug selbst bezahlt, so Grubmüller. Seine Klinik habe kein Prikraf-Geld erhalten. Im Büro von Sobotka hieß es, der Lobbyist habe zwar ein Buch im Alois-Mock-Institut geschrieben, aber nie eine Funktion gehabt.

Der stellvertretende ÖGK-Obmann Matthias Krenn sagte, Strache habe bei drei Mal ihm interveniert, um Grubmüller zu helfen.