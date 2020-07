Ibiza-Ausschuss: Schlagabtausch bei der Analyse

Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper hat sich in ihrer Zwischenbilanz des Ibiza-Ausschusses auf die ÖVP eingeschossen. Die FPÖ habe den türkis-blauen "Tango Korrupti" nicht allein getanzt, sagte Krisper am Freitag: "Die ÖVP steckt mitten drin – und das sehr tief." Die "ständige Diskreditierung" des Untersuchungsausschusses durch die ÖVP zeige die Nervosität der Kanzlerpartei.

Scharfe Kritik übte sie daran, dass aus dem ÖVP-Klub Unterlagen hinausgespielt wurden, um die Korruptionsstaatsanwaltschaft zu "beschädigen": "Es gehört eine ordentliche Portion Perfidie dazu, wenn man der WKStA ständig Leaks vorwirft, aber selbst leakt."

Gregor Adamovic von der WKStA hatte am Donnerstag im Ausschuss berichtet, dass mit dem Kopierschutz der ÖVP versehene Unterlagen an Medien verteilt worden waren, um Stimmung gegen seine Behörde zu machen. Erstellt wurden die Unterlagen im Februar – also vor Beginn der Befragungen. Für Krisper ist offensichtlich, dass die Unterlage von der ÖVP hinausgespielt wurde und nicht – wie ÖVP-Fraktionschef Wolfgang Gerstl gesagt hatte – von Anderen im Ausschuss abfotografiert.

Überhaupt sieht Krisper die ÖVP zunehmend im Zentrum des Ausschusses. So habe das Gremium zwar auch mögliche Geldflüsse von FP-nahen Vereinen an FPÖ-Politiker aufgedeckt. Allerdings habe sich gezeigt, dass die ÖVP 2018 eine Liberalisierung des Glücksspielgesetzes vorangetrieben habe, ohne ihren Regierungspartner einzubinden.

Auch sonst habe man türkise Großspender freundlich bedacht.

ÖVP-Fraktionschef Gerstl will das nicht so stehenlassen. Er erklärte am Freitag, der Ausschuss solle das Ibiza-Video, den "FPÖ-Skandal rund um Strache und Gudenus" sowie die Arbeit der damaligen türkis-blauen Regierung beleuchten. Dem widerspreche der Verlauf massiv. "Dass die Opposition dies aktiv fördert, ist der eigentliche Skandal", befand Gerstl.

