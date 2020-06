Ibiza-Ausschuss: Opposition will über Umwege an die Videos kommen

Der Konflikt zwischen den Regierungsparteien und der Opposition um die Übergabe des gesamten Ibiza-Videomaterials an den Untersuchungsausschuss weitet sich aus. Gestern kündigte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an, dass zwar alles, was irgendwie Relevanz für den U-Ausschuss habe, diesem übergeben werde. Aber: "Nicht alles in diesen sieben Stunden ist abstrakt relevant." Bereits zu Wochenbeginn hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) das Angebot des Anwalts des "Ibiza"-Drahtziehers Julian H., alle Videos dem Parlament zu übergeben, ausgeschlagen. Er berief sich auf ein entsprechendes Rechtsgutachten.

Die Fraktionschefs von SPÖ und Neos, Kai Jan Krainer und Stephanie Krisper, wollen nun den Anwalt laden, damit er das Video im Ausschuss übergeben könne. Beide pochen darauf, das ganze Rohmaterial zu prüfen. Denn "was für die politischen Untersuchungen von Relevanz ist", solle man dem Parlament überlassen. Die Prüfung der strafrechtlichen Relevanz überlasse man ohnehin der Justiz, sagte Krainer. FP-Fraktionschef Christian Hafenecker hat beim Anwalt wegen der Herausgabe des Materials angefragt, das er dann weitergeben will.

Die Opposition wirft der bei Innenminister Karl Nehammer (VP) angesiedelten Soko Ibiza/Tape vor, der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ermittlungsergebnisse vorenthalten zu haben. In einem 378-seitigen Zwischenbericht räumt die Soko ein, dass man nur 95 Prozent des Bildmaterials gefunden habe, das die Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Klubobmann Johann Gudenus gestellte Videofalle dokumentiert.

Publik wurde auch, dass diese sechs Videos nur Teil eines Konvoluts aus 30 Files sein sollen. Darunter ein Mitschnitt, der zeigen soll, dass die Drahtzieher bereits acht Monate vor dem Dreh im Sommer 2017 in einer Finca auf Ibiza Strache in einem Wiener Hotel in die Falle gehen lassen wollten. Wo zwar Gudenus, nicht aber der FP-Chef aus Termingründen erschienen sein soll (siehe auch Kasten). Der "Kurier" berichtet auch von mehreren "Promotions-Videos", mit denen die Hintermänner potenzielle Käufer des brisanten Materials locken wollten.

Nehammer verteidigte die Soko gegen den Vorwurf, deren Ermittlungsergebnisse seien verspätet, unvollständig und nur über Umwege bei der WKStA gelandet. Er habe "volles Vertrauen" in die Beamten, deren Ermittlungen "ja noch nicht fertig" seien. Bisher habe die Soko Ibiza "weit über 30 Einzelverfahren" geführt.

Gudenus gegen Strache

Bilder, die Johann Gudenus mutmaßlich beim Kokain-Konsum zeigen, haben bei Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache zuletzt Spekulationen über die Rolle seines langjährigen Wegbegleiters bei der Entstehung der Ibiza-Falle angeregt („Wenn man mit Drogendealern kokst, kann man nicht sagen, dass man kein enges Verhältnis gehabt hat“). Der ehemalige FP-Klubobmann holte gestern zum Gegenschlag aus.

„Ich möchte ein für alle Mal festhalten, dass ich in keiner Phase rund um Ibiza erpresst wurde“, wies Gudenus Straches „Dolchstoß-Legende“ zur Inszenierung seiner Opferrolle zurück. Die Fotos zum angeblichen Drogenkonsum wollte Gudenus weiter nicht kommentieren.

Straches Darstellung, er wäre vor dem Treffen auf Ibiza nicht über die angebliche Oligarchin informiert gewesen, wies Gudenus zurück: „Was er verdrängt, ist die Tatsache, dass ich ihn über die Existenz der angeblichen Oligarchin und ihr Vorhaben, in Österreich ihr Geld zu investieren, selbstverständlich von Anfang an informiert und am Laufenden gehalten habe.“

Strache, so Gudenus weiter, „wollte solche Leute auch immer kennenlernen“. Auch von Treffen in Wien mit der vermeintlichen Oligarchin sei der Parteichef informiert gewesen, hätte aber keine Zeit gehabt, um daran teilzunehmen. Am Abend auf Ibiza habe Strache darüber gesprochen, bereits über einiges Bescheid zu wissen. Gudenus will auch den Grund kennen, warum Strache nicht will, dass das komplette Ibiza-Bildmaterial gezeigt wird. Denn dann würde „sein falsches Konstrukt, ich hätte an der Falle mitgewirkt, zusammenbrechen“.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at