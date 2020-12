Ibiza-Ausschuss: Haimbuchner taucht in Mail auf

In einem Mail von Merwald an die Terminassistentin von Novomatic-Chef Harald Neumann ging es um ein Treffen im November 2018, an dem auch der damalige FP-Staatssekretär Hubert Fuchs und Konsul Josef W. teilnehmen sollten. Später schickte Merwald noch ein Mail: "Zusätzlich zu den genannten Herren wird auch Dr. Manfred Haimbuchner, Landeshauptmann-Stellvertreter von Oberösterreich, dazustoßen, dies habe ich heute mit Magister Neumann besprochen", schreibt Merwald.

"Treffen nie gegeben"

"Der November 2018 war die heiße Phase, in der es um Gesetzeskauf und Postenschacherei gegangen ist", erklärte der grüne Abgeordnete im Ibiza-Ausschuss, David Stögmüller. Er wolle wissen, was Haimbuchner damals mit Neumann zu besprechen gehabt habe. "Haimbuchner taucht bei uns im Untersuchungsausschuss immer öfter als Name auf", sagte Stögmüller.

Haimbuchner stellte auf OÖN-Anfrage klar: "Dieses Treffen hat es nie gegeben." Er habe einmal im Zuge einer Betriebsbesichtigung Neumann die Hand geschüttelt. Mit einer Novomatic-Mitarbeiterin habe er damals Gespräche über das illegale Glücksspiel geführt, präzisierte Haimbuchner.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at