Ibiza-Ausschuss: Fraktionen fordern gesamtes Video

Die Oppositionsparteien hatten sowohl die Präsidiale als auch die Video-Übermittlung vehement gefordert. Dass das Video in Medien zitiert werde, aber der U-Ausschuss im Dunkeln tappe, sei ein "inakzeptabler Zustand", sagte der Ausschussvorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach von einer "Pflanzerei".

Wer liefert?

Blieb die Frage, wer das Video liefert. Falls es das Justizministerium nicht im Besitz habe, müsse das Innenministerium liefern, schließlich sei das Video dort transkribiert und veraktet worden, so Sobotka. Falls das Ministerium eine andere Rechtsansicht habe (was der Fall ist), müsse der U-Ausschuss eine Nachfrist setzen und in letzter Konsequenz zum Verfassungsgerichtshof gehen. Ihm alleine fehle die Rechtsgrundlage.

Das sehen SPÖ, FPÖ und Neos anders: Sie wünschen sich ein "vehementeres Auftreten und mehr Initiative" des Vorsitzenden.

