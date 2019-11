Ibiza-Affäre: Zwei Verdächtige sollen in U-Haft

Der Tatverdacht gegen zumindest zwei der drei am Dienstag in der Ibiza-Affäre vorübergehend festgenommenen Verdächtigen hat sich offenbar erhärtet: Sie wurden in die Justizanstalt Wien eingeliefert, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft den OÖNachrichten bestätigte.

Die dritte Person wurde gestern Abend weiter einvernommen. Gegen die beiden Inhaftierten dürfte heute ein Antrag auf U-Haft folgen. 48 Stunden dürfen Verdächtige festgehalten werden, bevor darüber entschieden werden muss. Wie berichtet, war am Dienstag Bewegung in die Causa gekommen: Die Staatsanwaltschaft ordnete drei Hausdurchsuchungen in Wien und Salzburg an, bei denen eben auch drei Verdächtige festgenommen wurden. Darunter sind ein 39-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln und ein 52-jähriger Serbe, sie sollen etwa die falsche Oligarchin, die Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Klubchef Johann Gudenus auf Ibiza in die Video-Falle gelockt hat, rekrutiert und die Villa präpariert haben.

Sie stehen unter dem Verdacht der Nötigung, gefährlichen Drohung, Urkundenfälschung und Erpressung. Komplizen des ebenfalls involvierten Detektivs H., der im Video als Begleiter der Oligarchin aufgetreten war, sollen von Strache "mindestens 400.000 Euro" für die Herausgabe des kompletten Videomaterials gefordert haben. Im Visier der Ermittler steht neben H. vor allem der Wiener Anwalt M., der seine Beteiligung an der Produktion des Videos bereits im Mai zugegeben hatte. Der Verdächtigenkreis hat sich diese Woche auch um den Geschäftsführer einer Consultingfirma und dessen Mitarbeiterin – eine Ex-Freundin von H. – erweitert.

Blaues Gold in Tirol

Neues gibt es auch aus den Ermittlungen in der Causa Casinos (siehe auch oben): Wie das "profil" berichtet, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits im August freiwillige Nachschau beim "Freiheitlichen Bildungsinstitut St. Jakob in Osttirol" gehalten. Die Ermittler stießen auf zwei Tresore, für deren Öffnung auf Nachfrage eigens Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp, Straches Nachfolger als Wiener Parteichef, anreiste. In den Tresoren fanden sich mehrere Goldbarren zu je 500 Gramm – Eigentum der Landespartei und des Wiener FP-Klubs.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at