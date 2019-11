Ibiza-Affäre: Zwei Verdächtige sollen in U-Haft

Die dritte Person wurde weiter einvernommen. Zumindest gegen die drei Betroffenen dürfte am Donnerstag ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werden. Der Verdacht der Staatsananwaltschaft Wien, dass die Personen in die Produktion des verhängnisvollen Ibiza-Videos involviert waren, dürfte sich also erhärtet haben.

Als einer der Drahtzieher hatte sich bereits im Mai, kurz nach Bekanntwerden des Videos, der Wiener Anwalt M. geoutet, auch gegen ihn wird ermittelt. Die nun festgenommenen Verdächtigen stammen aus dem Umfeld von Detektiv H., der im Video den Begleiter der falschen Oligarchennichte gespielt hat.

