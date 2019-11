Ibiza-Affäre: Entscheidung über U-Haft für Trio heute

Der Verdacht gegen zwei am Dienstag in der Ibiza-Affäre festgenommene Männer und eine Frau hat sich erhärtet: Die Staatsanwaltschaft Wien beantragte gestern Untersuchungshaft für alle drei. Die Entscheidung fällt heute am Straflandesgericht.

Den Haftantrag argumentiert die Staatsanwaltschaft bei zwei Verdächtigen mit Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr, beim dritten kommt auch noch Fluchtgefahr hinzu, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Mehr Details geben die Ermittler nicht preis – "Verschlusssache". Bereits bekannt ist aber, dass die Ermittler den Verdächtigen unter anderem Nötigung und Erpressung vorwerfen, einer des Trios soll nach Erscheinen des Videos Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache das komplette Bildmaterial angeboten haben – was Strache zuletzt aber dementierte, so wie er pauschal auch "alle Vorwürfe" zurückwies.

Durch die jüngsten Ermittlungsschritte lichten sich jedenfalls die Nebel über der Produktion des folgenschweren Videos und den daran Beteiligten zunehmend. Die Hintermänner und etwaige Auftraggeber sind allerdings weiter unbekannt.

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Köpfe des Netzwerks, das die Videofalle gestellt hat: Als Urheber hatte sich bereits kurz nach Erscheinen der Wiener Anwalt M. geoutet. Es handle sich bei der Videofalle um ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativjournalistische Wege beschritten wurden", so der Rechtsvertreter des Innenstadtadvokaten damals. M. wird ebenfalls als Beschuldigter geführt, auch bei ihm hatte es bereits eine Hausdurchsuchung gegeben, er ist auf freiem Fuß.

Kriminelle Vergangenheit

Die Staatsanwaltschaft vermutet hingegen durchaus auch finanzielle Motive hinter der Tat – nicht zuletzt wegen der Involvierung der nunmehr Inhaftierten, die eine kriminelle Vergangenheit haben. Die zwei Männer soll Detektiv H., neben Anwalt M. die die zweite Schlüsselfigur im Video-Krimi, aufgestellt haben. H. selbst trat auf Ibiza als Begleiter der falschen Oligarchennichte auf. Seine zwei Komplizen, der Salzburger mit bosnischen Wurzeln S. und der Serbe K., sollen die Darstellerin gebrieft und die Finca auf Ibiza für die geheimen Videoaufnahmen präpariert haben. Bei der in U-Haft genommenen Frau namens R. handelt es sich um eine Ex-Freundin H.s, die ihm auch bei seinen diversen Geschäften assistiert haben soll.

Insgesamt führt die Staatsanwaltschaft mehr als zehn Verdächtige. Für alle gilt die Unschuldsvermutung

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at