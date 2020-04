Am 7. Jänner hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz (VP) und Werner Kogler (Grüne) als Bundeskanzler und Vizekanzler von Österreichs erster türkis-grüner Bundesregierung angelobt. Meldungen über eine neuartige Lungenkrankheit, die in der fernen chinesischen Metropole Wuhan entdeckt worden sei, fanden sich damals in den Randnotizen der internationalen Nachrichten.