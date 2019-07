Humanitäre Korridore und "Freizonen"?

"Migranten mit Anrecht auf Asyl sollten auf sichere Weise nach Europa reisen dürfen, ohne Schlepper bezahlen zu müssen." Mit diesem Vorschlag hatte Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi in einem Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera" aufhorchen lassen. Gestern legte er dann beim EU-Außenministertreffen in Brüssel ein Paket zur Förderung der legalen Einwanderung nach Europa vor.

Dieses beinhaltet neben humanitären Korridoren die Einrichtung von "Freizonen" in mehreren EU-Ländern, in den die Migranten mit Asylrecht bis zu ihrer Umverteilung auf mehrere EU-Länder bleiben sollten. "Wir können nicht weiter von Fall zu Fall entscheiden und jedes Mal nach Notfall-Lösungen suchen", zeigte sich Milanesi überzeugt. Darüber hinaus sollte die Union allerdings auch Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern abschließen. Abkommen einzelner EU-Länder wären hier eindeutig zu schwach.

Die Außenminister konnten sich allerdings nicht auf eine neue Vorgangsweise in der Flüchtlingsfrage verständigen.

Die Weigerung Italiens und Maltas, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Konflikte ausgelöst. Italien drängt seit längerem auf eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Die Umverteilung stößt jedoch bei einigen EU-Ländern in Ost- und Mitteleuropa auf heftigen Widerstand.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas schlug eine Vorreiterrolle Deutschlands und anderer aufnahmewilliger EU-Staaten vor. "Wir brauchen ein Bündnis der Hilfsbereiten für einen verbindlichen Verteilmechanismus", sagte Maas am Wochenende in einem Interview. Deutschland sei bereit zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen.

Migranten-Aufnahme gefordert

Unterdessen hat die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete Europa zur Aufnahme von Migranten aufgefordert, die sich in Libyen in der Hand von Schleppern oder in Flüchtlingslagern befinden. "Die, die in Libyen sind, müssen dort sofort raus in ein sicheres Land", sagte Rackete der "Bild"-Zeitung. "Wir hören von einer halben Million Menschen, die in den Händen von Schleppern sind oder in libyschen Flüchtlingslagern, die wir rausholen müssen." Ihnen müsse sofort bei einer sicheren Überfahrt nach Europa geholfen werden.

Rackete ist seit Wochen in den Schlagzeilen, weil sie Ende Juni das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit Migranten an Bord unerlaubt nach Italien gefahren hatte. Gegen die 31-Jährige wird in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt.

Rackete sagte, Deutschland und andere europäische Staaten hätten "eine historische Verantwortung an den Umständen in Afrika noch aus der Kolonialzeit".

Gamon rügt Schallenberg wegen Alleingangs

Beim EU-Außenministerrat in Brüssel bezog Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg ungewohnt klare Positionen. Er warnte vor neuen Ideen für EU-Flüchtlingsquoten. „Ein Verteilungsmechanismus innerhalb Europas schützt eigentlich nur die Schlepper in ihren Geschäftsmodellen“, sagte er.

Schallenberg forderte statt der Verteilung von Flüchtlingen in Europa einen gesamtheitlichen Ansatz. Es brauche mehr Außengrenzschutz und eine bessere Koordination mit den Drittstaaten. Die EU habe bereits 2015 und 2016 die Flüchtlingsverteilung diskutiert. Man dürfe in der Diskussion nicht wieder drei Jahre zurückgehen, sagte Schallenberg. Er wies darauf hin, dass Österreich in der Asylfrage bereits einen massiven Beitrag geleistet habe. Mehrere dieser Positionen hatte zuletzt am Wochenende Altkanzler und VP-Obmann Sebastian Kurz medial vertreten.

Neos-Europaabgeordnete Claudia Gamon rügte deshalb den Außenminister. „Schallenberg muss als Übergangsminister die Position Österreichs vertreten – nicht jene der ÖVP. Wenn er tatsächlich an einer europäischen Lösung interessiert ist, ist es völlig kontraproduktiv, einen offensiven Alleingang hinzulegen“, sagte sie.

Gamon sprach sich für ein europäisches Asylsystem, einen verstärkten Grenzschutz und Schutzzentren entlang der Fluchtrouten aus.