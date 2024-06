Hohes Defizit: EU schickt ein Warnschreiben

Ein brisanter Brief, den Finanzminister Magnus Brunner (VP) von der EU-Kommission erhalten hat, erhitzt die Gemüter. Das Schreiben der Kommission mit länderspezifischen Empfehlungen wurde am Mittwoch auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht und an den Nationalrat übermittelt. Darin wird Österreich aufgefordert, Maßnahmen zum Abbau der Schulden einzuleiten.

Bereits Fiskalratschef Christoph Badelt sah die nächste Regierung vor der Notwendigkeit, Sparpakete zu schnüren, die in den nächsten vier Jahren jeweils 2,5 Milliarden Euro im Haushalt einsparen. SP-Budgetsprecher Jan Krainer bezifferte den Sparbedarf mit 12 Milliarden Euro, um einem EU-Defizitverfahren zu entgehen.

EU: Ausgabenwachstum begrenzen

Die EU gibt Österreich einen Referenzpfad zum Abbau der Staatsverschuldung über die nächsten Jahre vor: Ausgehend von einem erwarteten Budgetdefizit von 3,1 Prozent des BIP soll das Nettoausgabenwachstum über vier Jahre auf 2,6 Prozent begrenzt werden.

Neben Österreich haben 16 weitere EU-Länder einen derartigen Referenzpfad von der EU-Kommission erhalten, weil sie die von der EU vorgegebene Grenze von 3 Prozent Budgetdefizit und/oder einer Staatsverschuldung von 60 Prozent des BIP überschreiten.

Krainers Forderung nach einem „Kassasturz“ und der Offenlegung des EU-Mahnschreibens entgegnete Brunner, sein Ressort liefere „monatlich Berichte ans Parlament“, die müssten „von den Abgeordneten der Opposition auch gelesen werden“.

In der aktuellen Situation gehe es „nicht um ein Sparpaket, sondern um Hausverstand, das Anspruchsdenken zurückzufahren und weitere Initiativen für Wachstum zu setzen“.

"Den Karren in den Dreck geritten"

Krainer hatte davor darauf hingewiesen, dass die SPÖ bei ihrem Ausscheiden aus der Regierung 2017 ein ausgeglichenes Budget hinterlassen habe. Mittlerweile seien die Haushalte aus dem Ruder gelaufen. Von der schwarz-grünen Koalition forderte er, noch vor der Nationalratswahl am 29. September Pläne für die Budgetsanierung vorzulegen. Schließlich habe diese „den Karren in den Dreck geritten“.

Das Finanzministerium will der EU-Kommission hingegen vorschlagen, dass der Plan von der im Herbst neu gewählten Regierung erstellt wird, weil er maßnahmenseitig ausschließlich die nächste Legislaturperiode betreffe.

Brunner weiter: Die SPÖ habe in den vergangenen Monaten Ideen präsentiert, „die mehr als 13 Milliarden Euro kosten würden“. Dazu komme noch der 20 Milliarden Euro schwere „Transformationsfonds“, den SP-Chef Andreas Babler fordere. Die potenziellen Einnahmen aus den von der SPÖ geforderten Vermögenssteuern hätte Babler bereits mehrfach ausgegeben, sagte Brunner.

