Hohe Wiener Ehrung für George Soros

Die Auszeichnung wurde anlässlich der Übersiedlung der Soros-Privatuniversität von Budapest nach Wien überreicht.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) verurteilte in seiner Rede die von der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán getragene Kampagne gegen Soros in Ungarn. Diese war letztendlich ausschlaggebend dafür, dass die CEU nach Wien übersiedelte. "Dass diese Kampagne gegen die CEU und vor allem gegen Ihre Person mit antisemitischen Unterton geführt wurde, ist etwas, was ich als Wiener Bürgermeister besonders ablehne", sagte Ludwig zu Soros. Die Laudatio für Soros hielt Altbundespräsident Heinz Fischer.