Hoffnungen und Ängste: Der rote Dreikampf im Blick der anderen Parteien

In der SPÖ hat in der Karwoche mit unterschiedlichem Engagement der Wahlkampf für die Mitgliederbefragung ab 24. April begonnen. Das Chaos und die offene Frage, ob die größte Oppositionspartei mit Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder gar mit dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler in die nächste Nationalratswahl gehen wird, lässt auch bei den Strategen der anderen Parteien die Köpfe rauchen. Ein Blick auf die Ausgangslage:

ÖVP: Von allen SP-Kandidaten schließt nur Babler eine Koalition mit der aktuellen Kanzlerpartei kategorisch aus – neben einer mit der FPÖ. Das würde die ÖVP in einen Lagerwahlkampf zwingen und danach ihren taktischen Spielraum mangels roter Option empfindlich einschränken. Ein Manko, das mit Doskozil nicht verbunden wäre. Dessen rechtskonservativer Kurs beim Ausländerthema könnte aber türkise (und blaue) Wählerstimmen kosten. Aus VP-Sicht hält der Politologe Peter Filzmaier Rendi-Wagner für die im Hinblick auf Koalitionsvarianten und Wählerströme berechenbarste Variante.

Grüne: Auch in der kleinen Regierungspartei löst der Name Andreas Babler Unbehagen aus. Man befürchtet durch den prononciert linken Kandidaten viel eher Konkurrenz als durch Doskozil oder auch Rendi-Wagner. Von Filzmaier gibt es bedingten Einspruch: Tatsächlich sei zum historischen Tiefststand der SPÖ bei der Nationalratswahl 2019 mit 200.000 Stimmen der Verlust Richtung Grüne am größten gewesen. Da gehe es also um viele Wechselwähler. Allerdings spreche Babler weniger "die klassischen, höher gebildeten Grünwähler" an, sondern eher "einfache Leute und Wenigverdiener", so Filzmaier. Sein Angebot gehe eher Richtung Freiheitliche. Die Einschätzung der Grünen, dass man von einer SPÖ mit Doskozil am wenigsten Schaden zu befürchten hätte, teilt Filzmaier. Babler und Doskozil nannten übrigens Rot-Grün-Neos als Wunschkoalition, während sich Rendi-Wagner noch bedeckt hielt.

FPÖ: In der jüngeren Geschichte seit Jörg Haiders Aufstieg hat die SPÖ insgesamt die meisten Wähler an Blau verloren. Mit Rendi-Wagner konnten davon selbst 2019 nach der Ibiza-Affäre kaum Stimmen zurückgewonnen werden. Babler (von der linken Seite) und Doskozil (von der rechten Seite) zielen mit ihren Angeboten auf eine Rückholaktion. Folgerichtig wäre aus FP-Sicht mit Blick auf den Wahltag ein Verbleib von Rendi-Wagner die attraktivste Perspektive. Darüber hinaus gedacht, lässt nur Doskozil Raum für die (unwahrscheinliche) Variante, dass die SPÖ auch als Koalitionspartner zur Verfügung stehen könnte.

Neos: Für Pink sind die Auswirkungen mangels großer Schnittmengen am geringsten. Am ehesten steht man mit der Mitte-Kandidatin Rendi-Wagner in Konkurrenz. Für alle drei Bewerber kämen die Neos als Partner in einer Dreierkoalition infrage.

Doskozil auf Tour, Rendi-Wagner „ohne Stopptaste“

Nach Andreas Babler , der am Dienstag seine „Basistour durch Österreich“ mit vorerst 15 Stationen bis zum 1. Mai in Steyr vor dem Museum Arbeitswelt startet, hat gestern auch Hans Peter Doskozil seine „Freundschaft-Tour“ präsentiert. Wobei Organisation und Sprecherrolle der ehemalige SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher übernommen hat.

Weil sein Terminkalender als Landeshauptmann „prall gefüllt“ sei, werde Doskozil vor allem an den Wochenenden selbst am Steuer seines Dienst-BMW durch die Bundesländer touren. Was die Orte angeht, die ab nächster Woche besucht werden, sei man noch „in der finalen Planung“, sagt Lercher. Im Hinblick auf Einladungen stehen bei uns die Telefone nicht still“. Geplant seien Treffen mit Mitgliedern im kleinen Rahmen und ein größeres Format am 23. April im Kulturhaus Knittelfeld.

