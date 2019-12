Hofer will Kurz Türkis-Blau schmackhaft machen

Man stünde für eine Neuauflage der VP-FP-Zusammenarbeit bereits, sagte der Bundesparteiobmann gestern in einem Interview. Die Verhandlungen könne man rasch abschließen, immerhin gibt es ein noch nicht fertig abgearbeitetes Regierungsprogramm. Dieses könne man als Grundlage nehmen und "vielleicht noch ein paar Dinge dazu". Denn, so Hofer: Die Österreicher waren sehr zufrieden mit dieser Regierung.

Angesprochen auf das Problem, dass die ÖVP Herbert Kickl nicht als Minister in einer Regierung akzeptieren würde, besteht Hofer nicht mehr auf einem Innenminister Kickl: "Das wird eine Frage der Gespräche sein. Man wird sich zusammensetzen müssen und Dinge besprechen müssen."

Zur Erinnerung: Dass Kick nicht zurücktreten wollte, war der Grund, warum die ÖVP nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ aufgekündigte. Im Wahlkampf legte man sich eindeutige fest: Mit einem Innenminster Kickl sei eine neuerliche ÖVP-FPÖ-Regierung nicht möglich. Die FPÖ kündigte erst an, sich keine Vorschriften machen zu lassen. Mittlerweile gibt man sich etwas handzahmer. Und Ibiza glaubt man mit dem Ausschluss von Heinz-Christian Strache hinter sich gelassen zu haben.

Dass Hofer sich jetzt mit der Information aus dem persönlichen Gespräch mit Kurz an die Öffentlichkeit geht, ist kein Zufall. Am Wochenende wurden erste Unstimmigkeiten zwischen ÖVP und Grünen laut. Die Grünen hätten gefordert, in Stadien das Licht nach 21 Uhr abdrehen zu wollen um Insekten zu schützen, wurde aus VP-Kreisen kolportiert. Grün-Chef Werner Kogler tat dies als "Foul" ab und mahnte ein "cool" zu bleiben. Hinter den Kulissen gibt man sich aber weniger entspannt. "Es gibt doch einige in der ÖVP, die lieber mit der FPÖ als mit uns wollen", formuliert es ein Mitglied des grünen Verhandlungsteams.