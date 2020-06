Hofer: Wichtig, dass Mandatare Ibiza-Video sehen

"Es ist wichtig, dass die Mandatare das Video auch sehen", so der Nachfolger von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, dem seine heimlich auf Ibiza gefilmten Aussagen zum Verhängnis wurden.

Denn das Video sei die "Basis" für die Arbeit der Mandatare, sagte Hofer. Gleichzeitig beklagte er, dass die Kooperation der Ermittlungsbehörden in dieser Sache nicht gut funktioniert habe.

Gelassen gab sich Hofer hinsichtlich jener von Strache im Video als mögliche Umgehungskonstruktion für Spenden am Rechnungshof vorbei beworbenen Vereine. Es sei eine "klare Trennlinie" zwischen der FPÖ und den Vereinen gegeben. Dass der Ex-FPÖ-Mandatar Markus Tschank, der bei der Nationalratswahl nur knapp ein neuerliches blaues Mandat verpasst hatte, bei einem der in den Fokus der Korruptionsstaatsanwaltschaft geratenen Vereine Obmann ist, wischte Hofer vom Tisch. "In einem Verein aktiv zu sein, ist ja nichts Verbotenes", sagte Hofer zu Tschanks Obmannschaft beim FPÖ-nahen "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP).