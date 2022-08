Acht Wochen vor der Bundespräsidentschaftswahl nimmt die Kampagne erstmals Fahrt auf. Am Dienstag, 9. August, fällt der Startschuss für das Sammeln der Unterstützungserklärungen. Wer am 9. Oktober tatsächlich bei der Hofburg-Wahl antreten will, muss bis 2. September mindestens 6000 gültige Unterschriften gesammelt und beim Innenministerium abgegeben haben, wobei eine einwöchige Nachfrist eingeräumt wird.