Mit der Bundespräsidentenwahl steht am 9. Oktober heuer nur eine Entscheidung an, die alle rund 6,4 Millionen in Österreich Wahlberechtigten betrifft. Abgesehen von der FPÖ, die Volksanwalt Walter Rosenkranz nominiert hat, haben mit ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos alle anderen Parlamentsparteien darauf verzichtet, gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken.