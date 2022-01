Hofburg-Wahl: Van der Bellens Entscheidung naht

Am 18. Jänner hat Alexander Van der Bellen seinen 78. Geburtstag gefeiert. Heuer im November steht der erste Durchgang der Bundespräsidentschaftswahl an. Nur wenn ein Kandidat dabei 50 Prozent plus eine Stimme erreicht, gibt es danach keine Stichwahl. Schon länger kursieren um die Präsidentschaftskanzlei die Spekulationen, wonach Van der Bellen dazu tendiere, sich für eine zweite sechsjährige Amtszeit zu bewerben.

"Wir sind bei dieser Entscheidung in der Endphase", ließ Van der Bellen nun im "Kurier" durchblicken, dass es wohl bis zum Frühjahr Klarheit geben wird. Ob Doris Bures schon über konkretere Hinweise verfügt, ließ die Zweite Nationalratspräsidentin (SP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" offen. Es sei für sie zwar "eine große Ehre", als Hofburg-Kandidatin der SPÖ genannt zu werden, sagte Bures. Nachsatz: "Aber ich glaube, es stellt sich diese Frage nicht." Sollte Van der Bellen wieder antreten, vertritt Bures die gleiche Position wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig: Bei allen Bundespräsidenten davor, wie auch bei Thomas Klestil und Heinz Fischer, habe es bei deren zweitem Antreten "selten namhafte Gegenkandidaten gegeben". Nur der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat eine SP-Kandidatur in jedem Fall als einen Ausdruck von Selbstbewusstsein eingefordert.

Auch in der ÖVP mehren sich die gewichtigen Stimmen, darunter zuletzt jene von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, die dafür plädieren, Van der Bellen bei einer Wiederkandidatur zu unterstützen.

Dass der Amtsinhaber ganz ohne ernstzunehmende Konkurrenz antreten könnte, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Norbert Hofer, der Van der Bellen 2016 in der Stichwahl unterlegen ist, hält es für "sehr wahrscheinlich", dass seine FPÖ wieder einen Kandidaten aufstellen wird.

Ob es sich dabei wieder um ihn selbst handeln wird, ließ der Dritte Nationalratspräsident am Sonntag in der "Presse" offen. Für seine Entscheidung, ob er wieder in den Ring steige, komme es etwa darauf an, wie sich Van der Bellen "präsentiert und welche inhaltlichen Schwerpunkte er setzt", sagte Hofer. Der Ex-FP-Obmann wird in den eigenen Reihen bedrängt, noch einmal in die Hofburg-Wahl zu gehen.