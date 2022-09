Hofburg-Wahl: Schwarzenegger für "Sascha"

In einer Videobotschaft für seinen "guten Freund Sascha" betonte der US-Schauspieler mit steirischen Wurzeln und Doppelstaatsbürgerschaft: "Ich werde hundertprozentig für dich wählen. Wir brauchen dich weiterhin für die nächsten sechs Jahre als Bundespräsident."

"Schwierigste Wahl"

Mit Blick auf den 9. Oktober geht ORF-Hochrechner Christoph Hofinger von SORA von der "schwierigsten Bundespräsidentenwahl, die wir jemals gehabt haben" aus. Ein Grund: Abgesehen von Van der Bellen und Walter Rosenkranz von der FPÖ treten fünf Unabhängige und Vertreter von Kleinparteien an, für die es keine Ergebnisse von vorangegangenen Wahlen als Vergleichswerte gebe.

Darüber hinaus rechnen Hofinger und Franz Sommer von der ARGE Wahlen mit regional recht unterschiedlichem Wahlverhalten. So müsse man bei Bierpartei-Kandidat Dominik Wlazny davon ausgehen, dass dieser in Städten, vor allem in Wien, besser abschneiden dürfte als in ländlichen Regionen. Aus der Bundeshauptstadt werden aber die ersten Sprengelergebnisse erst um 18.00 Uhr erwartet.

"Die Qualität von Hochrechnungen (die erste kommt knapp nach 17.00 Uhr, Anm.) hängt bei Bundeswahlen immer davon ab, wie gut man Wien schätzt", sagt Hofinger. Große Unsicherheiten seien aber auch wegen der hohen Anzahl an Wahlkarten zu erwarten, die teils am Montag ausgezählt werden.