Hofburg-Wahl: ORF-Diskussion mit allen außer Van der Bellen

Bis zur heute endenden Nachfrist für die Vorlage von 6000 Unterstützungserklärungen gibt es sieben Kandidaten, die sich am 9. Oktober der Bundespräsidentenwahl stellen dürfen. Es sind dies neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen Walter Rosenkranz (FP), Michael Brunner (MFG-Chef), der Ex-FP/BZÖ-Politiker Gerald Grosz, Tassilo Wallentin (Rechtsanwalt), Heinrich Staudinger (Schuhfabrikant) und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny. Zum Auftakt plant der ORF am 11. September eine Diskussion mit allen Kandidaten in einem "Im Zentrum Spezial". Nur Van der Bellen wird wie angekündigt an dieser und ähnlichen Konfrontationen nicht teilnehmen.

Vor allem Rosenkranz, einziger Kandidat einer Parlamentspartei, hatte ihn deshalb kritisiert. Wlazny (alias Marco Pogo) setzte am Montag mit einem Sketch-Video seinen Humor-Wahlkampf fort. Darin fragen sich vermeintliche Van-der-Bellen-Anhänger, wie man Wlaznys Wahlkampf am besten sabotieren könnte.

Der Amtsinhaber selbst gibt sich weiter staatstragend und überparteilich. Für den Wahlkampfauftakt am Freitag im Wiener Museumsquartier kündigte Van der Bellens Unterstützungsverein neben den grünen Regierungsmitgliedern Werner Kogler, Leonore Gewessler und Alma Zadic Prominente aus anderen Parteien an. Kommen sollen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Ex-Justizministerin Maria Berger (beide SP), der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, Ex-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (beide VP) sowie der frühere Neos-Abgeordnete Sepp Schellhorn.