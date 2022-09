Hofburg-Wahl: Die Sorgen eines haushohen Favoriten

Mit einer Schweigeminute zum Andenken an die am Vortag verstorbene britische Königin Elizabeth II. hat Alexander Van der Bellen am Freitag seinen Hofburg-Wahlkampf eröffnet. Die Queen sei eine "Ikone der Integrität, der Disziplin und des Pflichtbewusstseins" gewesen, zollte der Bundespräsident der Verstorbenen "als überzeugter Republikaner" Respekt.