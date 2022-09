Hofburg-Wahl: Auftakte und lange Kandidatenliste

Knapp fünf Wochen bis zur Bundespräsidentenwahl – und der Wahlkampf geht in die Intensivphase. FP-Kandidat Walter Rosenkranz zelebrierte seinen offiziellen Wahlkampfstart am Samstag in Wels, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wird seinen Intensivwahlkampf am Freitag in Wien im Museumsquartier beginnen.

Sicher ist auch: Kandidaten gibt es bei dieser Hofburg-Wahl so viele wie nie zuvor – und keine einzige Kandidatin. Theoretisch könnte der Stimmzettel bis zu zehn Namen aufweisen. Denn zusätzlich zu jenen sieben, die bis vergangenen Freitag, 17 Uhr, die erforderlichen Unterstützungserklärungen einbrachten, wurden vier weitere Wahlvorschläge eingereicht. Die Bundeswahlbehörde hat für drei davon eine "Nachfrist" bis Dienstag, 24 Uhr, gewährt. Einer gilt wegen des fehlenden Kostenbeitrages von 3600 Euro als nicht eingebracht.

Alexander Van der Bellen: nach „Erklärung“ in den Tiroler Bergen offizieller Wahlkampfauftakt in Wien Bild: APA/Johann Groder

Die Zahl der Unterstützungserklärungen hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge auf dem Stimmzettel, sie erfolgt alphabetisch. Fix werden deshalb MFG-Chef Michael Brunner, der Blogger Gerald Grosz (früher FPÖ/BZÖ), FP-Kandidat Walter Rosenkranz, Schuhfabrikant Heinrich Staudinger, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin sowie Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny alias "Marco Pogo" in dieser Reihenfolge aufscheinen. Eingereicht haben ihren Vorschlag am Freitag trotz fehlender Unterstützungserklärungen Wolfgang Ottowitz, David Packer, Johann Peter Schutte und Robert Marschall. Wer von den vieren keinen Kostenbeitrag bezahlt hat und deshalb keine Nachfrist bekam, gab die Wahlbehörde nicht bekannt. Am Donnerstag tritt sie neuerlich zusammen, um die Wahlvorschläge abzuschließen und kundzumachen.

"Wir sind nicht im Vatikan"

Die FPÖ mit ihrem Kandidaten Walter Rosenkranz beging ihren Auftakt im Welser Volksfestzelt jedenfalls in gewohnter Manier. Parteichef Herbert Kickl holte zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus, Landesparteichef Manfred Haimbuchner präsentierte Rosenkranz im Vergleich mit dem amtierenden Präsidenten als "Jungspund" ("Bei allem Respekt vor der älteren Generation, aber wir sind nicht im Vatikan"). Rosenkranz selbst sagte, Van der Bellen sei "nicht derjenige, der sich für euch einsetzt". Dazu müsse er, Rosenkranz, am 9. Oktober zumindest in die Stichwahl kommen.

Meinungsforscher Peter Hajek rechnet aus heutiger Sicht damit, dass Alexander Van der Bellen gleich im ersten Wahlgang gewählt wird, außer er "macht einen groben Fehler". Dass durch die hohe Zahl an Kandidaten das "Kuchenstück" für den amtierenden Präsidenten kleiner werde, glaubt Hajek nicht. Vorsichtiger äußerte sich am Wochenende Politikberater Thomas Hofer. Zwar sieht auch er Van der Bellen als "haushohen Favoriten". Im Gegensatz zu Hajek sieht er aber mögliche Probleme bei der Wähler-Mobilisierung. (bock)