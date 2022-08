Hofburg-Wahl: Auch MFG-Kandidat Brunner hat nötige Unterschriften

Er werde diese am 31. August bei der Bundeswahlbehörde abliefern, so Brunner, der sich bei allen Unterstützern bedankte. Tags zuvor hatten Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin sowie der Ex-Politiker (FPÖ und BZÖ) Gerald Grosz ebenfalls verlautbart, die für einen Antritt nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen eingefahren zu haben. Als erster Kandidat hatte Ende vergangener Woche Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", seine bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert.

Sowohl Amtsinhaber Alexander Van der Bellen als auch der von der Nationalratspartei FPÖ nominierte Kandidat Walter Rosenkranz machten vorerst aus dem Stand der gesammelten Unterstützungserklärungen ein Geheimnis. Aus beiden Teams hieß es aber zuletzt, dass es "sehr gut" laufe. Rosenkranz hat zudem am Donnerstag zu einer Pressekonferenz geladen, bei der die Wahlplakate präsentiert werden.

Kleinparteien unterstützen Van der Bellen

Indes sicherten am Donnerstag zwei Kleinparteien Van der Bellen ihre Unterstützung zu. Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ) und Heimat aller Kulturen (HAK) werden am Freitag mit Sammelaktionen für den Amtsinhaber starten, hieß es in einer Aussendung. Beide Parteien sind dafür bekannt, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen zu wollen. SÖZ trat 2020 bei den Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen an, die HAK Partei 2019 bei der Landtagswahl in Vorarlberg.