„Ich stoße mich schon am Wort Politduell“, hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Anfang September betont. Er werde an keinen TV-Diskussionen mit seinen Gegnern teilnehmen. Er blieb dabei, auch Fotos gab es am Donnerstag mit den Herausforderern bis Redaktionsschluss keine. Die direkte Konfrontation fand am Abend nicht statt. Ebenso wie der erhoffte Höhepunkt eines bisher behäbigen Wahlkampfs. In der ORF-Sendung „Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“ traf Van