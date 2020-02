"Höhere Gewalt": Coronavirus führt zu etlichen Absagen

Die Ausbreitung des Coronavirus legt das öffentliche Leben in Europa teilweise lahm. Der Genfer Autosalon, der am kommenden Donnerstag beginnen sollte, wurde abgesagt. Mehr als 600.000 Besucher kommen jedes Jahr zu dem traditionellen Branchentreffen. "Wir bedauern diese Situation, aber die Gesundheit aller Beteiligten ist für uns und unsere Aussteller absolute Priorität", sagte Maurice Turrettini, Präsident des Stiftungsrats des Veranstalters. Dies sei ein Fall von höherer Gewalt.

Die Schweiz reagiert generell am drastischsten auf das Virus. Die Regierung hat alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst bis 15. März untersagt. Das betrifft die Basler Fasnacht, die am Montag starten sollte, und die laufende Tagung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

"Wir wollen weitere Ansteckungen, so gut es geht, in Grenzen halten", sagte Innenminister Alain Berset. Bis gestern gab es in der Schweiz 15 bestätigte Infektionen. Mehr als 100 Menschen waren in Quarantäne. Auch die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld wurde von der Betreiberin MCH Group angesagt, obwohl sie erst Anfang Mai angesetzt war.

Reisemesse in Berlin abgesagt

Die weltweit größte Tourismusmesse ITB in Berlin, die kommenden Mittwoch beginnen sollte, wurde gestern Abend abgesagt. Wegen des Virus hatten die Veranstalter schon die Erwartungen reduziert. Sie rechneten mit weniger Besuchern als im Vorjahr (160.000). In den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte weiter an der ITB festgehalten. Mindestens 53 bestätigte Infektionen gab es bis Freitag in Deutschland.

Auch in der Sportwelt kommt es wegen des Virus zu Einschränkungen. "Aktuell wurden alle Reisen storniert", sagte Julian Nagelsmann, Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Betroffen davon sind Spieler, Scouts und Mitarbeiter. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag werden im Stadion zusätzliche Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Beim SC Freiburg wird auf Händeschütteln verzichtet. Borussia Dortmund hat sich gegen mögliche Spielabsagen gewappnet: Man habe eine Ausfallversicherung, so ein Sprecher. Die Behörden in der Schweiz haben auch hier durchgegriffen. Alle Fußball-Erstligaspiele dieses Wochenende wurden auf einen unbestimmten Termin verlegt. In Italien werden fünf Spiele der Serie A ohne Zuschauer abgehalten.

Radprofis unter Quarantäne

Der Radsport kam bereits in direkten Kontakt mit dem Virus. Die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde vor der Etappe am Freitag gestoppt, weil zwei italienische Mitarbeiter eines Teams positiv getestet wurden. "Um vier Uhr nachts wurde bei uns im Hotel geklopft und uns gesagt, dass wir sofort zum Medizincheck müssen", sagte der deutsche Sprinter Pascal Ackermann. Der Fahrer vom Team Bora-hansgrohe ist dort nun unter Quarantäne.

In der Formel 1 ist der China-Grand-Prix am 19. April in Shanghai schon abgesagt. Die Rennen in Bahrain am 22. März und in Vietnam am 5. April wackeln.

Die japanische Insel Hokkaido hat den Notstand ausgerufen. Die Behörden forderten zudem alle Bewohner auf, dieses Wochenende zu Hause zu bleiben.

Italien will nächste Woche Schulen wieder öffnen

Italien ist in Europa bisher das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. Dennoch soll nun die Rückkehr zur Normalität eingeleitet werden. Die Regionen Lombardei und Venetien wollen Anfang kommender Woche wieder die Schulen öffnen. Der Mailänder Dom soll Touristen zugänglich gemacht werden, und auch Museen könnten bald wieder aufsperren, wurde am Freitag mitgeteilt.

Nach wie vor schwierig ist die Lage in der „roten Zone“ in elf lombardischen Gemeinden, wo der Infektionsherd isoliert wurde. Die Hausärzte der betroffenen Gemeinden sind unter Quarantäne. Das Krankenhaus in der Stadt Cremona meldete wegen der vielen Patienten einen Bettenmangel. Insgesamt gab es in Italien aufgrund des Coronavirus bis Freitag 821 Infektionsfälle und 21 Todesopfer.

Innenminister Nehammer, Gesundheitsminister Anschober, Rettungskommandant Foitik: Regeln für Notfälle (APA) Bild: APA/HANS PUNZ

„Auch in Österreich werden die Zahlen zunehmen“

Noch sind Politiker im Vordergrund, doch die Fachleute bekommen zunehmend Redezeit.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) präsentierten am Freitag eine Informationskampagne, um die Bevölkerung über das Coronavirus aufzuklären. Vorgestellt wurde auch eine Expertengruppe („Task Force“), die im Gesundheitsministerium einen medizinischen Beirat bildet. „Wir ziehen die Kompetenzen zusammen“, sagte Anschober. Sein Rat: Mit Symptomen, die auf eine Infektion hindeuten, solle man für Auskünfte die Telefonnummer 1450 wählen, mit Fragen und Sorgen allgemein die Hotline unter 0800 555 621.

Zur Task Force gehören Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant beim Roten Kreuz, MedUni- Wien-Rektor Markus Müller, die Spitalshygienikerin Karoline Kandel und Florian Thalhammer (Gesellschaft für Infektiologie).

Dass international rund 36.300 Menschen als vom Coronavirus geheilt gelten, sei erfreulich, sagte Anschober. Auch die Entwicklung in China zeige, dass die strengen Maßnahmen erfolgreich seien. Doch der starke Anstieg in Italien und Deutschland sei besorgniserregend: „Die Herausforderung für die nächsten Monate ist groß, auch in Österreich werden die Zahlen zunehmen“, so der Gesundheitsminister. Wenig später kam die Bestätigung: Es gibt seit Freitag den sechsten Fall einer Coronavirus-Infektion. Der Sohn eines infizierten Wiener Paares wurde positiv getestet, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) mitteilte. Der Betroffene ist Schüler am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn. Die Bezirkshauptmannschaft hat umgehend häusliche Quarantäne für vier Lehrer und 23 Schüler verfügt.

Rund 1000 Coronavirus-Tests können jeden Tag in Österreich durchgeführt werden. Die Außentests (medizinisches Personal kommt zu Betroffenen nach Hause) sollen ausgeweitet werden.

Anschober kündigte Erlässe und Verordnungen an, damit Vorgaben in allen Bundesländern umgesetzt werden: „Wir wollen keine Widersprüchlichkeiten zwischen Burgenland und Vorarlberg.“

Diskussionen gibt es über die Frage, wie Erkrankte ins Land gekommen sind. Eine Registrierung von Bahn- und Buspassagieren werde es nicht geben, sagte Anschober. Nehammer ergänzte, die Polizei könne Handydaten auswerten, um herauszufinden, „wo der Patient vorher war“.

Trotz Corona-Infektion im Flugzeug unterwegs

Fallbeispiel: Wie Italien mit Corona umgeht

Deutschland, Polen, Belgien: Die vergangene Woche war für den selbständigen Firmenberater aus der Nähe von Mailand anstrengend. Im Flugzeug reiste Luigi Carolli (Name geändert) durch halb Europa – häufiges Händeschütteln inklusive. Etwas müde kehrte er nach der ausgedehnten Dienstreise nach Hause zurück.

Weil der 37-Jährige aber nicht nur viel arbeitet, sondern auch gerne Gutes tut, arbeitet er immer wieder für das Weiße Kreuz, das in Italien eine ähnliche Funktion wie bei uns das Rote Kreuz hat. Die Organisation ist noch vor dem Italienischen Roten Kreuz die größte Organisation in Südtirol und bietet Rettungsdienst und Krankentransport an. So ein Einsatz war für den Ehrenamtlichen auch für kommenden Sonntag geplant. Deswegen unterzog sich der Italiener am Donnerstag im Krankenhaus einem Corona-Test. Das Ergebnis: positiv.

Infiziert ohne Symptome

„Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich wahrscheinlich schon vor einer Woche angesteckt wurde, vielleicht auch schon vor zwei Wochen“, sagt Carolli. Und das, obwohl er außer ein wenig Müdigkeit keine Symptome bemerkt hatte. Was die Ärzte im Krankenhaus empfahlen: „Ich solle mich eine Woche von anderen Menschen fernhalten und daheim bleiben.“ Ob er trotzdem einkaufen geht? „Ja, aber dann setze ich eine Maske auf.“

Von einer effektiven Quarantäne ist diese Maßnahme weit entfernt. Weder wird überprüft noch begleitet. Wann der Italiener wieder unter Menschen gehen wird: „Ich denke, ab Sonntag.“ Dann erwartet Carolli auch Besuch. Wo er sich angesteckt hat? „Keine Ahnung. Ich wohne zwar in der Nähe von Mailand, aber nicht in der roten Zone.“

Haberlander und Stelzer (Land OÖ) Bild: Land OÖ / Max Mayrhofer

Vier Spitäler testen bei Verdachtsfällen

In Oberösterreich gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Das Land Oberösterreich informierte nach einem Koordinierungsgespräch mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaften und der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr über die aktuellen Entwicklungen.

Neben dem Klinikum Wels, das bisher die Tests durchgeführt hat, sollen künftig auch das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck, das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr und das Kepler-Universitätsklinikum Linz die Coronavirus-Tests auswerten. Maßnahmen wie etwa die Absage von Großveranstaltungen seien in Oberösterreich derzeit nicht geplant, hieß es.

Ab Montag wird es auch in Oberösterreich einen Koordinierungsstab geben, der täglich die aktuelle Situation bewertet und dementsprechend handelt.

„In ganz Oberösterreich wurden bisher Verdachtsfälle im zweistelligen Bereich getestet“, sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Die Anrufe bei der Hotline 1450 würden „explodieren“. Die Fragen reichen von gesundheitlichen Symptomen bis zur Beschaffung von Lebensmitteln. Man sei bemüht, die Bevölkerung über alle Fakten zu informieren, um Sicherheit zu schaffen.

