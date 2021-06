Der schwelende Konflikt der Bundes-ÖVP rund um Kanzler Sebastian Kurz (VP) mit der Justiz und in besonderem Maß mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird in der oberösterreichischen Volkspartei mit Sorge verfolgt. Er stelle grundsätzlich fest, dass das politische Klima in Wien immer giftiger werde, sagte Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Verantwortlich dafür seien alle Parteien. "So wie die Opposition im Ibiza-U-Ausschuss auftritt, ist