Höbelt-Debatte über Meinungsfreiheit an den Unis

Die Störaktion an der Uni Wien beschäftigte am Mittwoch auch den Nationalrat. In der Vorwoche hatten rund 150 vermummte Studenten den Besuch einer Vorlesung des FP-Historikers Lothar Höbelt an der Uni Wien behindert. Es kam in der Folge zu tätlichen Auseinandersetzungen mit rechten Aktivisten. Die Lehrveranstaltung wurde daraufhin abgesagt.

In der Aktuellen Stunde des Parlaments thematisierte FP-Klubobmann Herbert Kickl unter dem Titel "Grundrechte in Gefahr" die Vorgänge an der Uni. "Wäre der Professor ein Linker und die Betroffenen Rechte gewesen – dann wäre der moralische Notstand ausgerufen worden", sagte Kickl. Es seien unglaubliche Zustände an den Unis, die davon zeugen würden, dass der "linksextreme, antifaschistische Mob von der Kette gelassen" sei, sagte er. Dies sei ein Skandal und beschämend.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP), selbst einst Vizerektor, verteidigte die Universität als Ort der freien Lehre und des Diskurses. Mit den Störaktionen sehe er die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht erreicht. Es sei aber an den Unis, sicherzustellen, dass ein geordneter Lehrbetrieb möglich sei.

Die SPÖ sah wiederum die Schuld bei den Identitären, die als Fanklub in Höbelts Vorlesung aufmarschierten. Die grüne Abgeordnete und Ex-Rektorin Eva Blimlinger freute sich darüber, dass Höbelt bald in Pension gehe. "Lieber Kippa, Kopftuch und Kreuz als Ihre Kapperln von den schlagenden Verbindungen", sagte sie. Die Neos pochten auf die Grundrechte: Man könne nicht jede Meinung verbieten, die einem nicht gefalle.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at