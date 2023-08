Hochwasser - Karner: Katastrophenfonds "ausreichend dotiert"

Der finanzielle Schaden sei aber noch nicht abschätzbar, sagte er am Rande einer Pressekonferenz in Wien. "Ich will mich hier heute nicht auf Zahlen festlegen." Schadenskommissionen der Länder und Gemeinden müssten den Bedarf erheben.

Karner bestätigte, dass im Laufe der vergangenen Tage bis zu 400 Soldaten im Assistenzeinsatz für die Unterstützung in den Katastrophengebieten herangezogen worden seien. "Aktuell waren es heute früh noch bis zu 250 Soldaten." Angesprochen auf allfällige Hilfe für das Nachbarland Slowenien, das über die EU Hilfe angefordert hat, sagte Karner, dass österreichische Unterstützer noch nicht im Einsatz seien.

