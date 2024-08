Hochwasser 2023: Österreich erhält Geld aus EU-Solidaritätsfonds

Bevor das Geld ausgezahlt wird, müssen aber noch der Rat der EU-Staaten und das EU-Parlament zustimmen. Insgesamt will die Brüsseler Behörde eine Milliarde Euro an fünf Länder ausschütten, die 2023 von Naturkatastrophen betroffen waren. Slowenien, das ebenfalls im August des Vorjahres von starken Überschwemmungen betroffen war, soll 428,4 Millionen Euro erhalten. Für Italien will die Kommission fast 447 Millionen freimachen, wegen Überschwemmungen in Emilia-Romagna (Mai 2023) und der Toskana (Herbst 2023). Griechenland und Frankreich sollen 101,5 Millionen und 46,7 Millionen Euro erhalten.

Mit dem Geld sollen ein Teil der Kosten von Notfallmaßnahmen gedeckt werden, "einschließlich der Reparatur beschädigter Infrastruktur, der Sicherung des kulturellen Erbes und der Durchführung von Aufräumarbeiten", heißt es in einer Aussendung der Kommission.

