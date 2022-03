Hitzige Debatte um Selenskyj-Rede

Unabhängig davon, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im österreichischen Parlament überhaupt sprechen möchte, ist ein heftiger Streit über eine mögliche Rede zwischen den Parteien entbrannt. SPÖ und FPÖ waren ursprünglich gegen eine Einladung des ukrainischen Präsidenten, die von den Neos angeregt worden war. Während die FPÖ mit der Neutralität Österreichs argumentiert, war die Position der SPÖ etwas unklarer. Auch sie hatte auf Österreichs neutralen Status hingewiesen. Sollte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) als dafür Zuständiger aber eine Einladung aussprechen, werde man nicht dagegen sein, so SP-Vizeklubobmann Jörg Leichtfried.

Sobotka spielte den Ball zurück: Er sei bereit, Selenskyj einzuladen. Bedingung sei aber ein Einvernehmen unter den Fraktionen. Kritik an den Parteigenossen kam vom burgenländischen SP-Landesparteichef Hans Peter Doskozil. Er hält die ablehnende Haltung des SP-Klubs für einen "außenpolitischen Fehler". Leichtfried war bemüht, diesen Eindruck auszuräumen. Den russischen Angriffskrieg verurteile man aufs Schärfste.

"Erstaunt, aber erfreut" über "den offensichtlichen Sinneswandel der SPÖ" zeigte sich Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak nach Leichtfrieds Stellungnahme. Nachdem jetzt offenbar fast alle Fraktionen für eine Rede Selenskyjs im Hohen Haus seien, schlug Scherak eine Nationalratssondersitzung nächste Woche vor, in deren Rahmen die Rede stattfinden soll.

Auch Van der Bellen ist dafür

Auch für Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist eine Rede Selenskyjs vor dem Parlament möglich. Er "sehe nicht, inwieweit das mit der Neutralität unvereinbar sein sollte", sagte er nach seinem Besuch bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Auch eine österreichische Teilnahme an der am Montag beschlossenen EU-Eingreiftruppe hält er für möglich.

Selenskyj hatte zuletzt in mehreren Ländern per Video zu Abgeordneten gesprochen.