"Historische Vergleiche": Nehammer stellt sich nach Eklat hinter Sobotka

Ein schwelender Konflikt um Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) und die Opposition sowie den grünen Koalitionspartner begleitet seit Wochen die Vorbereitung auf den am Mittwoch startenden Untersuchungsausschuss. Weil Sobotka als Innenminister ein Ressort geleitet hat, das mit Postenschacher-Vorwürfen konfrontiert ist, sehen ihn die anderen Parteien als befangen und damit ungeeignet, um den Vorsitz im U-Ausschuss zu mutmaßlicher VP-Korruption zu führen.

Just am Wochenende vor dem Start lieferte Sobotka neuen Zündstoff. Im Interviewformat "Club 3" von "Profil", "Kurier" und "Kronen Zeitung" verstieg sich der Politiker, der einst im heimatlichen Waidhofen/Ybbs als AHS-Lehrer für Geschichte tätig war, zu kühnen historischen Schlüssen. Was dazu führte, dass ihm am Sonntag Kanzler Karl Nehammer (VP) beistehen musste.

Sobotka hatte darauf gepocht, dass die Ukrainer nach der russischen Invasion in ihrem Land bleiben, um dieses zu verteidigen. Denn "was wäre gewesen, wenn alle Österreicher nach 1945 geflohen wären?", bezog er sich auf den Sieg der Alliierten gegen das Nazi-Regime.

Und auch der Versuch, ihn zum Verzicht auf den U-Ausschuss-Vorsitz zu drängen, verleitete Sobotka zu einem fragwürdigen Vergleich: "Das haben wir schon einmal gehabt – 1933." Damals führte ein Streit im Plenum zum Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten. In der Folge ließ Engelbert Dollfuß mit Polizeigewalt eine neue Sitzung des Nationalrates zur Lösung der Geschäftsordnungskrise verhindern und begründete so seine austrofaschistische Diktatur. Er sei "fassungslos", sagte dazu SP-Klubvize Jörg Leichtfried. Dass Sobotka den Angriffskrieg Russlands mit der Befreiung Österreichs vom NS-Regime gleichsetze, sei eine Schande.

Der FP-Fraktionschef im U-Ausschuss, Christian Hafenecker, sprach von "staatsfeindlichen Aussagen", die "nur mehr grauslig und skandalös" seien. Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper vermisste klare Worte des Kanzlers zu den "jenseitigen Geschichtsvergleichen".

Rückendeckung vom Kanzler

Tatsächlich zeigte sich Nehammer in der ORF-"Pressestunde" damit zufrieden, dass Sobotka in der Zwischenzeit seinen Vergleich mit der Befreiung vom NS-Regime als "unpassend" zurückgezogen hat. Er habe nur zum Ausdruck bringen wollen, "wie wichtig es ist, den Menschen vor Ort zu helfen und diese zu schützen", hieß es in einer Erklärung. Und beim Jahr 1933 habe er sich nur auf die Rücktritte der Präsidenten und nicht auf Dollfuß’ Polizeieinsatz gegen den Nationalrat bezogen.

Für Nehammer gibt es damit keinen Anlass mehr, dass Sobotka den Vorsitz im U-Ausschuss abgeben sollte. In dieser Funktion könne Sobotka ohnehin nichts ohne den Verfahrensrichter machen. Der Kanzler selbst wird am Mittwoch als erster Zeuge (siehe Kasten) auftreten. Vorab gab es Kritik von Nehammer an dem Prüfgremium. Alleine dessen Überschrift sei "entlarvend genug" und "durchsichtig". Es gehe offenbar darum, politische Arbeit zu vollziehen.

Nehammers Festhalten an Sobotka interpertierten Krisper und Hafenecker als ein Indiz mehr dafür, dass die ÖVP überhaupt nicht an Aufklärung interessiert sei.

U-Ausschuss

Mit Kanzler Karl Nehammer (VP) als erste Auskunftsperson startet am Mittwoch der 25. U-Ausschuss.

Geprüft wird, ob in der Amtszeit von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021) durch Organe des Bundes „mit der ÖVP verbundenen natürlichen und juristischen Personen Vorteile“ gewährt wurden.

Mit Thomas Schmid (Ex-Generalsekretär im Finanzressort) hat ein Schlüsselzeuge abgesagt, dafür gab es eine Zusage von VP-Spender Alexander Schütz.