Hilfsgüter aus Österreich noch nicht auf Lesbos

Mit dabei war Innenminister Karl Nehammer (VP). Auf der Insel Lesbos angekommen sind die 400 Familienzelte für 2000 Personen, Hygienepakete, Decken etc. aber noch nicht. Sie seien noch in Athen eingelagert, so wie Hilfsgüter anderer Staaten, berichtete die österreichische Botschafterin in Griechenland, Hermine Popeller, in Ö1. Derzeit werde weiterer Grund aufbereitet, "damit man dort Zelte aufstellen kann, damit die Zelte auch den nächsten großen Regen überleben und wirklich dort ein winterfestes Quartier bieten."

Kritik gibt es am neu aufgebauten Flüchtlingslager Kara Tepe. Die Infrastruktur dort sei "sehr, sehr, sehr rudimentär", sagte Lidwina Dox, die für das Österreichische Rote Kreuz auf Lesbos ist. Es fehle noch "an fast allem", so gebe es etwa noch keine einzige Dusche.