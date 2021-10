Die Verhandlungen zwischenundzur Bildung einerwerden heute fortgesetzt. Auch am Samstag soll wieder verhandelt werden, dann wieder open end. Der Sonntag ist ebenfalls für Gespräche freigehalten, alle Verhandler haben sich für die kommende Woche ihre Kalender, so gut es geht, freigeschaufelt. Das Eröffnungsgespräch am Dienstagabend dauerte bis kurz vor 22 Uhr. Fertig werden muss man vor der konstituierenden Sitzung des Landtages am 23. Oktober.